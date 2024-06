Domenico Tedesco trage un semnal de alarmă după Belgia – România 2-0: “Trebuie să ucidem meciul. Puteam marca 4-5 goluri!”

România a pierdut cu 0-2 meciul cu Belgia, din a doua etapă din faza grupelor la Euro 2024. , care au acumulat primele trei puncte în grupa E.

Domenico Tedesco trage un semnal de alarmă după Belgia – România 2-0: “Trebuie să ucidem meciul!”

Selecţionerul Belgiei, Domenico Tedesco, a declarat la finalul confruntării că este foarte bine că echipa lui îşi creează multe ocazii, dar trebuie să ştie când să “omoare” meciul:

“Diferenţa faţă de Slovacia? Azi am marcat două goluri, cu Slovacia nu am înscris niciunul. România ne-a lăsat mai multe spaţii decât ne-a lăsat Slovacia, de aceea vi s-a părut că am fost mai ofensivi azi.

Dar am jucat la fel, cu doi mijlocași în faţa apărării. României îi place să se apere jos, nu e ușor. E o echipă care nu pierduse un meci de foarte multă vreme. E fantastic că ne creăm atât de multe ocazii, dar trebuie să ucidem meciul. Azi puteam să marcăm patru, cinci goluri.

România e foarte bună pe partea dreapta cu Rațiu și cu Man. Au viteză, eu energie. Rațiu accelerează foarte ușor, schimba direcția. Ei doi pot chinui oricare echipă pe partea aceea”, a spus Tedesco la final.

Edi Iordănescu: “E momentul în care trebuie să strângem rândurile, e momentul susținerii, solidarității”

înaintea meciului decisiv cu Slovacia şi le cere tuturor să strângă rândurile astfel încât România să obţină un rezultat istoric: calificarea în optimile de finală:

„E o grupă nebună. E un moment important, un moment de răscruce pentru noi toți. E momentul adevărului pentru toată lumea. Am simțit lumea aproape, căldura românilor.

E momentul în care trebuie să strângem rândurile, e momentul susținerii, solidarității. E momentul să ne arătăm atașamentul față de această generație și această generație va răsplăti românii cu o calificare. Vă spun sigur asta”, a spus Iordănescu.

Confruntarea dintre România şi Slovacia va avea loc miercuri, de la ora 19:00, la Frankfurt. Un egal califică, la braţ, ambele naţionale, indiferent de celelalte rezultate.