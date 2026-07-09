Domeniul de-o importanță deosebită în România în care a dat lovitura Gigi Neţoiu. În ce a investit? „E cea mai tare din Europa”

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Gigi Nețoiu este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din țara noastră, cu afaceri în mai multe domenii. Activitățile sale din ultima vreme au fost trecute în revistă de Dumitru Dragomir, în ultima ediție a emisiunii „Profeţiile lui Mitică”.

Cei de la Mediu au vrut să-i închidă din nou ferma lui Gigi Neţoiu

Două sunt domeniile care îi aduc bani frumoşi fostului acţionar de la Dinamo şi Universitatea Craiova. „Neţoiu a dat o lovitură puternică cu energia. A făcut bani mulţi cu energia. Vacile, oile, caprele îi fată în draci”, povesteşte Dumitru Dragomir.

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Cu toate acestea, Gigi Neţoiu are de înfruntat numeroase piedici, inclusiv din partea statului. „M-a sunat acum ceva vreme şi mi-a spus: ‘Băi, fii atent aici, să-ţi spun o chestie. A venit unul de la Vâlcea, cică e de la Mediu. Auzi, că să-mi închidă mie ferma. Cum să-mi închidă ferma, că aici a fost păşune de 3.000 de ani'”, a dezvăluit Mitică Dragomir că i-a spus Gigi Neţoiu.

Gigi Neţoiu se trezeşte în fiecare dimineaţă la 4.30, pentru a munci la fermă

Fostul şef al LPF a mai spus că sunt , iar odată cu candidatura pentru postul de primar general al Capitalei, toamna trecută, şi-a atras mulţi duşmani, inclusiv din zona politicului. „I-am zis: ‘Păi nu ţi-a trebuit ţie politică şi să dai interviuri?'”, a mai povestit Dragomir.

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„Păi sunt atâţia care vor să pună mâna pe afacerea aia. Păi, să fiu sincer, dacă aş fi acolo aş vrea şi eu să i-o iau. Păi aia e cea mai tare din Europa”, a adăugat „Oracolul de la Bălceşti”.

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În toamna anului trecut, Gigi Neţoiu inaugura la Cetate, în judeţul Dolj, de acest soi din Europa, în care a investit şase milioane de euro. Ferma se întinde pe o suprafaţă de 180 de hectare, are peste 1.500 de vaci, dar şi mii de capre şi oi.

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Toate astea nu pot fi însă susţinute fără o muncă pe măsură. „O dată la două săptămâni vine şi el acasă. Să stai numai între vaci, capre, oi, de dimineaţa până seara… La ora 4.30 dimineaţa este la vaci”, subliniază Mitică Dragomir.