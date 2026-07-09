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Domeniul de-o importanță deosebită în România în care a dat lovitura Gigi Neţoiu. În ce a investit? „E cea mai tare din Europa”

Mitică Dragomir dezvăluie cum a ajuns Gigi Nețoiu să câștige sume importante dintr-un domeniu strategic pentru România. De ce afacerea i-a atras multe probleme fostului ac'ionar de la Dinamo ;i Universitatea Craiova.
Daniel Spătaru
09.07.2026 | 21:00
Domeniul deo importanta deosebita in Romania in care a dat lovitura Gigi Netoiu In ce a investit E cea mai tare din Europa
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu a pus la punct o afacere care a devenit reper european Foto: colaj Fanatik
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Gigi Nețoiu este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din țara noastră, cu afaceri în mai multe domenii. Activitățile sale din ultima vreme au fost trecute în revistă de Dumitru Dragomir, în ultima ediție a emisiunii „Profeţiile lui Mitică”.

Cei de la Mediu au vrut să-i închidă din nou ferma lui Gigi Neţoiu

Două sunt domeniile care îi aduc bani frumoşi fostului acţionar de la Dinamo şi Universitatea Craiova. „Neţoiu a dat o lovitură puternică cu energia. A făcut bani mulţi cu energia. Vacile, oile, caprele îi fată în draci”, povesteşte Dumitru Dragomir.

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Cu toate acestea, Gigi Neţoiu are de înfruntat numeroase piedici, inclusiv din partea statului. „M-a sunat acum ceva vreme şi mi-a spus: ‘Băi, fii atent aici, să-ţi spun o chestie. A venit unul de la Vâlcea, cică e de la Mediu. Auzi, că să-mi închidă mie ferma. Cum să-mi închidă ferma, că aici a fost păşune de 3.000 de ani'”, a dezvăluit Mitică Dragomir că i-a spus Gigi Neţoiu.

Gigi Neţoiu se trezeşte în fiecare dimineaţă la 4.30, pentru a munci la fermă

Fostul şef al LPF a mai spus că sunt interese uriaşe în jurul fermei lui Neţoiu de la Cetate, iar odată cu candidatura pentru postul de primar general al Capitalei, toamna trecută, şi-a atras mulţi duşmani, inclusiv din zona politicului. „I-am zis: ‘Păi nu ţi-a trebuit ţie politică şi să dai interviuri?'”, a mai povestit Dragomir.

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„Păi sunt atâţia care vor să pună mâna pe afacerea aia. Păi, să fiu sincer, dacă aş fi acolo aş vrea şi eu să i-o iau. Păi aia e cea mai tare din Europa”, a adăugat „Oracolul de la Bălceşti”.

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În toamna anului trecut, Gigi Neţoiu inaugura la Cetate, în judeţul Dolj, Black Angus Danubius, cea mai modernă fermă de vaci de acest soi din Europa, în care a investit şase milioane de euro. Ferma se întinde pe o suprafaţă de 180 de hectare, are peste 1.500 de vaci, dar şi mii de capre şi oi.

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Toate astea nu pot fi însă susţinute fără o muncă pe măsură. „O dată la două săptămâni vine şi el acasă. Să stai numai între vaci, capre, oi, de dimineaţa până seara… La ora 4.30 dimineaţa este la vaci”, subliniază Mitică Dragomir.

Domeniul de-o importanță deosebită în România în care a dat lovitura Gigi Neţoiu. În ce a investit? "E cea mai tare din Europa"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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