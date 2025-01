Domeniul în care România are un potențial uriaș, dar de care nu știm să profităm. Lucrul banal care ar face din țara noastră una dintre cele mai importante din Europa

Un expert a descoperit care este, de fapt, în care România are un potențial uriaș, dar de care nu știm să profităm. Acesta este lucrul banal care ar face din țara noastră una dintre cele mai importante din Europa. Ce ar putea să facă autoritățile în această situație.

Ce industrie din țara noastră nu este explorată la capacitate maximă

Gheorghe Fodoreanu, expert în turism, a oferit un interviu în care a vorbit despre industria din țara noastră care, din păcate, nu este explorată la capacitate maximă. Specialistul susține că este vorba de turism.

ADVERTISEMENT

Foarte mulți oameni adoră să călătorească și să descopere locuri noi, fiind o destinație care abundă de obiective turistice importante. Avem peisaje spectaculoase, castele vechi și tradiții și obiceiuri care nu se găsesc în altă parte.

De asemenea, vizitatorii pot profita atât de munte, cât și de mare. Și unde mai pui că țara noastră are priveliști inedite în Delta Dunării, care este una dintre cele mai importante regiuni turistice din România.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, autoritățile nu știu să profite de această oportunitate care ar putea plasa națiunea într-o poziție fruntașă în clasamentul european. Turismul ar putea ridica gradul de bunăstare la nivelul întregii ţări.

„Toate ţările participă la târguri de turism ca să prezinte potenţialul turistic al ţării şi să atragă turişti străini. Dacă ai turişti creşte nivelul de trai şi masa monetară iar de aici vine bunăstarea.

ADVERTISEMENT

Mi-aş dori ca România, cu potenţialul uriaş pe care îl are, cu natura ei, să fie o destinaţie pentru străini”, a explicat Gheorghe Fodoreanu, în emisiunea . Specialistul a spus și care este motivul pentru care țara noastră nu are dezvoltată această ramură.

De ce România nu profită de turism

În momentul de față, industria de turism nu atinge un nivel foarte ridicat în rândul călătorilor pentru că România nu este promovată la nivel profesionist. Nimeni nu știe cum să vândă produsul turistic autohton.

ADVERTISEMENT

Potențial este imens, doar că autoritățile fac greșeli de amatori și în felul acesta vizitatorii nu sunt atrași pentru a descoperi destinațiile de pe teritoriul nostru. România ar trebui să participe la târguri de turism pentru a-i ademeni pe turiştii străini.

„În anii ’90 când s-a deschis totul am făcut Simpa Turism, împreună cu Alin Burcea care a făcut Paralela 45. Am fost printre primii care am plecat la drum în turism.

Din 90 şi până la pandemie am reuşit să aduc în România cam 120 de milioane de euro. Eu cred că fără promovare pe pieţele externe nu putem vinde”, a mai spus Gheorghe Fodoreanu, mai arată sursa menționată anterior.