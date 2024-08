Domeniul în care Ungaria a tras „preșul de sub picioare” României: „Liniile de fabricație au fost vândute pe bucăți, la fier vechi”

Generalul Alexandru Grumaz a făcut declarații despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani cu armata română. A acuzat Ungaria că a tras României „preșul de sub picioare”.

Odată cu începerea , NATO a luat decizia de a pune la punct industriile de apărare din țările membre. Însă, în România, aproximativ 90% dintre specialiști au fost pierduți, la fel ca întreaga industrie de apărare.

Alexandru Grumaz, generalul român format de americani la Harvard, a avertizat că România se află într-o situație gravă. Cu războiul la graniță, românii, de rând și autorități deopotrivă, privesc speriați peste gard.

Generalul a dezvăluit că la noi nu se mai produce nici măcar praf de pușcă, acesta fiind important din Rusia, cu ajutorul Serbiei. În anii ’90, România producea tehnică militară, chiar și pentru export.

Totul s-a prăbușit mai repede decât un castel de cărți și din 100.000 de experți care lucrau în domeniu, au mai rămas 10%. „Vă dau un singur exemplu: în anii 90 noi fabricam în proporție de 90% toată gama de mașini care se foloseau în armată.

Produceam toată gama de armament de infanterie și muniția aferentă. Aveam fabrică de pulberi pentru muniții, ceea ce astăzi nu mai avem. Erau peste 100.000 de locuri în sectorul industrie de apărare.

(…) Ca să vă mai dau un exemplu pentru șenila de tanc erau angrenate 8 fabrici pe orizontală. Nu cred că astăzi când mai sunt în jur de 9.000 de specialiști în industria de apărare mai există o perspectivă. Am avut programe de restructurare de la SUA, Franța, Canada și Germania pentru restructurare și retehnologizare și nu am primit sprijin politic”, a declarat generalul, pentru

„Multe dintre fabrici sunt uitate de timpuri”

România a ratat mai multe ocazii de a investi în domeniul apărării. Producătorul german de armament Rheinmetall s-a gândit să investească 63 de milioane de euro într-o fabrică, cu toate că nemții s-au chinuit un deceniu să vină la noi în țară.

Vara aceasta, Polonia a semnat acordul în urma căruia a achiziționat 96 de elicoptere de luptă AH-64E Apache de la compania Boeing. „Multe dintre fabricile Romarm sunt uitate de timpuri, tehnologiile sunt învechite, iar producția e la sub 10% din nevoile Armatei Române. Ungaria lui Orban ne-a tras ‘preșul de sub picioare’. Vehiculul de luptă pentru infanterie (IFV) Lynx, de ultimă generație, al nemților a început să fie produs în Ungaria, armata țării vecine fiind primul client care va primi acest nou tip de vehicul.

Rheinmetall a semnat cu România în noiembrie 2016 un acord pentru construirea de blindate la Uzina Automecanica Moreni (400 de bucăți cu 87% din componente care urmau a fi produse și furnizate de România) și țevi de artilerie la Arsenal Reșița, dar proiectul a picat, cum de altfel au căzut toate planurile pe care nemții le-au avut în România începând cu TR-2000 în cooperare cu Grupul KraussMaffei”, a mai spus Alexandru Grumaz.

Care sunt soluțiile propuse pentru a salva România

De altfel, generalul a declarat că liniile de fabricație ale unor fabrici importante au ajuns la fier vechi. „Uzina Mecanică Plopeni susține că obuze de calibru 155 mm s-au produs până în 1986 și că ar putea relua producția de muniție în maximum șase luni, dacă ar avea bani pentru investiții!

Totuși, industria de apărare românească, din subordinea Ministerului Economiei, ar putea să producă muniția de calibru 152 mm, de tip sovietic, pentru Ucraina. Dar liniile de fabricație de la Plopeni și Tohani au fost vândute, pe bucăți, la fier vechi. Automecanica Mediaș este un producător de vehicule speciale şi trailere pentru piața civilă şi militară unde americanii au vrut în anii 90 să producă o mașină a infanteriei.

Dar noi am spus că nu ne vindem țara, așa că nu am vrut. La finalizarea prototipului nu a fost prezent niciun oficial român ceea ce a atras o penalizare de la președintele SUA de 8 luni în care nu am avut acces la tehnologie americană”, a declarat Alexandru Grumaz.

Soluțiile propuse de el pentru salvarea țării sunt, printre altele, creșterea numărului de militari, și „să lăsăm la o parte populismele, să pregătim teritoriu pentru apărarea, să repornim producția de muniții de artilerie și să dotăm armata cu tehnică de artilerie modernă în cantități suficiente, să reconstruim după fabrica de pulberi de la Făgăraș”.