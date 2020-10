Dominic Fritz a intrat în autoizolare. Primarul din Timișoara s-a testat astăzi de COVID

Noul primar din Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat că a intrat în autoizolare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Germanul, în vârstă de 37 de ani, a avut contact cu o persoană care are COVID-19. Fritz a produs una din cele mai mari surprize la alegerile locale din 27 septembrie.

”Am purtat mască, am păstrat distanţa, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauţie şi pentru a elimina orice risc, am decis să mă autoizolez,” a scris Dominic Fritz pe facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dominic Fritz: Am purtat mască

“Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară (marţi seara n.r.) că are COVID-19. Am purtat mască, am păstrat distanţa, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauţie şi pentru a elimina orice risc, am decis să mă autoizolez. Am făcut un test azi dimineaţă (miercuri dimineaţă n.r.) şi voi rămâne acasă, în aşteptarea rezultatului.

Voi repeta testul pentru mai multă siguranţă, la sfârşitul acestei săptămâni. În timpul acesta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului şi voi ţine întâlniri oficiale online. Vă ţin la curent”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Dominic Fritz a fost ales Primar în Timișoară de peste 50% dintre alegători. Candidatul USR-PLUS l-a învins pe fostul edil Nicolae Robu (PNL).

„Cred că timișorenii au ales viziunea corectă pentru viitorul Timișoarei. Cred că e un semnal foarte puternic, nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, și Timișoara a reafirmat că este un oraș european.” – Dominic Fritz

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Germanul e născut Lörrach și a venit în Timișoara în 2003.

„Un oraș unde a început Revoluția, asta pe mine când eram tânăr – dar încă în ziua de azi – m-a impresionat foarte mult și am tot revenit, aici am fondat o asociație, am construit multe proiecte sociale și culturale în Timișoara”, a spus Fritz.

ADVERTISEMENT