Dominic Fritz a recunoscut că și el a dat șpagă. Pentru ce sumă a încălcat liderul USR legea

Dominic Fritz a recunoscut că și el a dat șpagă, asemenea lui Dragoș Anastasiu, fost vicepremier al României. Actualul lider al USR a vorbit despre acest episod, spunând că a făcut un compromis, deși nu a fost, inițial, de acord să comită acest delict.

Fostul primar al Timișoarei a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre momentul din 2003 în care așa cum, din spusele lui, și Dragoș Anastasiu a fost nevoit timp de opt ani. S-a întâmplat atunci când a vrut să intre în România din Germania.

„Da, o dată (am dat șpagă – n.red.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi.

Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”, a povestit Fritz în 2020 la Digi24.

Ce ar face liderul USR dacă ar fi martor la șpagă

În cadrul aceluiași interviu, dacă ar mai da mită acum, dată fiind poziția lui politică importantă. El a spus că nici nu ar da și nici nu ar lua. De asemenea, el a dezvăluit și ce ar face dacă vreun angajat al instituției pe care o conduce ar lua șpagă.

„Aș chema imediat autoritățile competente. Pentru mine asta este baza contractului între cetățean și mine, ca primar, sau între cetățean și autoritatea publică administrativă, că toată lumea este tratată egal, noi toți jucăm după aceleași reguli.

Dacă ceri o autorizație, trebuie să fii tratat indiferent dacă ești bogat sau sărac. Șpaga distruge acest sistem de reguli și poate distruge orice fel de competiție serioasă. Acolo unde nu este competiție, crește mediocritatea. Cu mediocritate nu putem să performăm”, a spus Dominic Fritz atunci.