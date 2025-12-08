News

Dominic Fritz, atac la Marcel Ciolacu: „Își dorește ca USR să dispară și să se revină la coaliția care ne-a adus în criză”

Dominic Fritz susține că Marcel Ciolacu vrea ca USR „să dispară”, iar vechea coaliție să revină la putere. Reacție dură după afirmațiile fostului premier.
Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 12:18
Dominic Fritz atac la Marcel Ciolacu Isi doreste ca USR sa dispara si sa se revina la coalitia care nea adus in criza
Dominic Fritz, atac la Marcel Ciolacu: „Își dorește ca USR să dispară”. colaj Fanatik/ Foto hepta
Dominic Fritz i-a răspuns fostului premier Marcel Ciolacu, după ce acesta a afirmat că „primul decont” după rezultatul la alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să vină de la USR. Fritz spune că fostul premier vrea ca Uniunea Salvați România să dispară, iar vechea coaliție să revină la putere.

Dominic Fritz, reacție dură după afirmațiile lui Marcel Ciolacu privind ieșirea USR de la guvernare

Într-o conferință de presă organizată luni, președintele USR a comentat reacția PSD referitoare la rezultatul obținut de Cătălin Drulă la scrutinul din București. Dominic Fritz susține că social-democrații folosesc partidul său „ca pe un sac de box”, deoarece inițiativele miniștrilor USR au afectat „interese clientelare”.

„PSD vorbeşte despre acest lucru într-un mod deschis, inclusiv prin voci precum a domnului Ciolacu, şi este dreptul PSD să îşi dorească o altă guvernare. Trebuie să o spună. Eu cred că prezenţa USR la guvernare acolo unde avem miniştri a arătat că avem curajul de a face schimbări reale care aduc beneficii reale cetăţenilor, care decuplează interesele particulare de resursele de stat şi tocmai de aceea am şi eu o oarecare înţelegere de ce PSD este deranjat de acest lucru.

Ce e clar este că faptul că PSD în aceste zile foloseşte USR ca un fel de sac de box nu este doar pentru a se descărca de nişte emoţii negative, ci este şi un rezultat concret al acţiunilor miniştrilor noştri care au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale PSD-ului”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR: „Marcel Ciolacu a fost arhitectul deficitului de 10%”

Totodată, liderul USR l-a atacat direct pe fostul premier Marcel Ciolacu, despre care spune că își dorește ca USR să iasă de la guvernare. Dominic Fritz a exclus o astfel de variantă, susținând că partidul său are nevoie de un proiect de reînnoire, dar nu va ieși din coaliție.

„Proiectul nostru e în continuare necesar pentru România. Și dacă văd că Marcel Ciolacu care a fost arhitectul deficitului de 10% care a sărăcit România dorește ca USR să dispară și să refacă coaliția care ne-a adus în criză, asta spune multe și înseamnă că USR deranjează”, a adăugat Dominic Fritz.

Cătălin Drulă s-a poziționat pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, obținând 13,9% din voturi, sub așteptările USR. Câștigătorul celei mai importante primării din România este Ciprian Ciucu (PNL), cu 36,16% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu (21,94%), urmată de Daniel Băluță (PSD) – 20,51%.

