Dominic Fritz, despre spargerea alianței de dreapta în echipe. „Nu ne ajută, ci face ca PSD să câștige, cu tot cu chelnerul PNL”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și candidat la președinția USR, a vorbit, joi seara, despre rezultatele slabe ale Alianței Dreapta Unită la alegerile din 9 iunie, spunând că alegătorii vor „un proiect credibil, reformator și această spargere în echipe, tabere nu ne ajută, ci face ca PSD să câștige cu tot cu chelnerul PNL”.

Demisia lui Drulă, „restartarea” USR

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a comentat, joi seara, rezultatele „durerose” ale USR și ale Alianței Dreapta Unită la alegerile din 9 iunie. Fritz a spus întâi că demisia președintelui USR, Cătălin Drulă, a însemnat un gest „onorabil” prin care acesta și-a asumat rezultatele slabe, dar această demisie „a dat șansa partidului să se restarteze”. Dominic Fritz a spus că trebuie recâștigată încrederea bazinului electoral și că trebuie făcută o analiză cu privire la faptul că mesajele partidului nu au ajuns la alegători.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, trebuie să spun că gestul lui Cătălin Drulă e extrem de onorabil, am un mare respect pentru el și ar trebui să fie normalitate să spună un lider de partid ‘eu îmi asum responsabilitatea pentru un scor care nu s-a ridicat la ambițiile noastre’. Prin această decizie, de a face un pas în spate, a dat șansa partidului să se reseteze, să recâștige încrederea mai multor votanți. Și asta trebuie să facem acum, să ajungem la mai mulți cetățeni, să analizăm de ce mesajele noastre nu au ajuns la suficient de mulți votanți”, a declarat Dominic Fritz la .

„Votanții vor un proiect credibil, reformator”

Primarul Timișoarei a comentat rezultatele alegerilor, spunând că spargerea alianței de dreapta în mai multe echipe și tabere nu a ajutat și că această situație este în avantajul PSD, „cu tot cu chelnerul PNL”.

ADVERTISEMENT

„Ce e deja clar din cifrele pe care le avem, și o spun pentru Timișoara că am cifrele, ADU a luat 20%, am fost cu câteva sutimi în spatele PSD-PNL. În Consiliul Local cu alianța Timișoara Unită, adică USR, PMP, FD și UDMR local, am luat peste 40%, iar eu ca primar am luat aproape 50%, deci bazinul e mult mai mare și asta e confirmat prin faptul că REPER a luat 10%, la Timișoara vorbesc, Nicu Ștefănuță a luat, nu știu, 6%, și Vlad Gheorghe, ambii foști europarlamentari USR, a luat 4%. Deci împreună toate forțele care au fost odată în acest proiect reformator au luat 45% la Timișoara. ADU doar 25%. Evident că asta trebuie să ne dea de gândit. Asta înseamnă că votanții vor un proiect credibil, reformator și această spargere în echipe, tabere nu ne ajută, ci face ca PSD să câștige cu tot cu chelnerul PNL”, a spus Fritz.

„Nu putem acum să predăm armele”

Dominic Fritz a explicat că ideea USR, cu PMP și cu , de oferi „un pol de dreapta” nu i-a abătut pe votanții liberali să pună ștampila pe coaliția PSD-PNL iar dreapta nu a oferit o alternativă viabilă iar în legătură cu această alternativă trebuie lucrat în vederea alegerilor prezidențiale și legislative.

ADVERTISEMENT

„Această idee să oferim o alternativă, un pol de dreapta (cu PMP și FD) nu a funcționat că cei mai mulți vontanți PNL n-au avut nicio problemă să voteze PSD-PNL, deci n-au respins în atât de mare măsură alianța cu PSD, deci de fapt nu sunt votanți de dreapta duri, ci au fost mai flexibili. Aici a ajutat și comasarea, adică biciul primarilor a funcționat. Iar proiectul nu a părut suficient de viabil ca o alternativă reală de dreapta și asta e marea provocare acum pentru prezidențiale și parlamentare, unde USR trebuie să creeze o alterativă reformatoare credibilă, cu energie pozitivă cu optimism, pentru că nu putem acum să predăm armele”, a spus primarul Timișoarei.

„Dl Ciucă, chapeau, e cel mai bun agent electoral pentru PSD”

În legătură cu alegerile prezidențiale, Dominic Fritz a spus că nu urmărește să ajungă la Cotroceni și că nu are încă cetățenia română dar că USR are nevoie de un candidat care să strângă în jurul lui, nu numai nucleul de dreapta, ci „toate energiile reformiste”. Dominic Fritz a mai apreciat și că , președintele PNL, s-a transformat în „agent electoral al PSD”.

ADVERTISEMENT

„USR are nevoie de un candidat care e în stare să coaguleze mai mult decât nucleul partidului, care poate să adune în jurul lui toate energiile reformiste din această țară, poate chiar o parte din PNL care și ei își dau seama că au cam luat țeapă că au pierdut 6 consilii județene, s-au subordonat total PSD. Dl Ciucă chapeau, e cel mai bun agent electoral pentru PSD. Deci avem nevoie de un candidat care și din partea celorlalte forțe politice nu poate fi suspectat că joacă pentru orgoliul USR, ci oferă o alternativă reală la PSD”, a spus Fritz.