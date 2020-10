Dominic Fritz, dezvăluire curajoasă, în direct la TV. Când a fost prima oară când a dat șpagă

Actualul primar din Timișoara, Dominic Fritz, a recunoscut că a dat șpagă în trecut, așa cum se întâmplă de prea multe ori în România.

Șpaga a fost dată în 2003, când Fritz venea din Germania, acesta fiind și motivul pentru care a decis să intre în politică.

Primarul din Timișoara a fost, cu toate acestea, plăcut impresionat să vadă că mai mulți oameni au refuzat să adopte acest „obicei”.

Primarul din Timișoara a vorbit despre prima dată când a dat șpagă

„Da, o dată (am dat șpagă – n.r.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi. Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”, și-a adus aminte Fritz.

Cu toate acestea, în prezent primarul are toleranță zero față de un astfel de comportament și ar chema fără reținere Poliția dacă ar fi martorul unui asemenea eveniment.

„Aș chema imediat autoritățile competente. Pentru mine asta este baza contractului între cetățean și mine, ca primar, sau între cetățean și autoritatea publică administrativă, că toată lumea este tratată egal, noi toți jucăm după aceleași reguli.

Dacă ceri o autorizație, trebuie să fii tratat indiferent dacă ești bogat sau sărac. Șpaga distruge acest sistem de reguli și poate distruge orice fel de competiție serioasă. Acolo unde nu este competiție, crește medicocritatea. Cu mediocritate nu putem să performăm”, a completat Fritz pentru Digi 24.

De asemenea, Dominic Fritz a mărturisit că a decis să intre în politică atunci când a observat că tot mai puțini oameni acceptă să dea șpagă atunci când trec vama. În consecință a început să spere că țara noastră se poate schimba. „Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”, a concluzionat politicianul.