Dominic Fritz: „Elena Lasconi a fost pentru USR un cal mort! A murit pe drumul campaniei electorale, pentru că românii îl cereau pe Nicușor Dan”. Culisele războiului intern din USR

Înainte de alegerile prezidențiale, Elena Lasconi a pierdut susținerea propriului său partid, apoi a și fost dată afară din acesta, deși avea nevoie de susținere pentru scrutin.

Dominic Fritz, despre Elena Lasconi: „A fost ca un cal mort”

Întrebat de Denise Rifai cine a avut de plătit pentru această campanie electorală grea, în urma căreia Nicușor Dan a devenit președintele României, primarul Timișoarei a răspuns: „Cine a decontat a fost Elena Lasconi. Și a reușit (n.r. Nicușor Dan) pentru că noi am fost cinstiți cu alegătorii noștri”.

ADVERTISEMENT

Dominic Fritz a explicat care a fost raționamentul logic, bazat pe cifre și pe și lăsată fără șanse la alegeri, în ciuda faptului că a fost votată de aproape două milioane de persoane.

„Eu nu pot în momentul în care eu am cifre, în care proprii mei alegători, în proporție de 80-85-90%, îmi spun că o să meargă cu Nicușor Dan, nu cu Elena Lasconi, în momentul în care știu ei că ea are 4-5% și câțiva dintre ei merg cu asta pentru că le zice așa Dominic Fritz. În momentul ăsta eu nu pot să continui să îmi mint proprii alegători. Eu trebuie să pun cifrele pe masă. În momentul în care a primit unul 1,7 milioane de voturi, real, nu pe sondaje, eu pot să zic că e un cal mort?

ADVERTISEMENT

A murit pe drum. A existat, de la un moment dat, după intrarea Nicușor Dan în cursă, normal că a existat teamă că el va sparge, de fapt, electoratul nostru. Încă Elena Lasconi atunci a spus, o să vedeți, o să fac campanie, o să ajung în fața lui, o să-l forțăm pe el să se retragă, dacă arată sondajele. Și ne-a lăsat să credem că ea va lua, până la urmă, decizia corectă pentru țară”, a declarat edilul USR la .

Ce a stat, de fapt, în spatele eliminării candidatei USR din cursa prezidențială

Fritz a mai explicat și că atunci când în cursă au mai apărut și alți candidați care, practic, a împărțit electoratul în mai multe paliere. Astfel, după calcule și sondaje, USR a decis că cea mai bună variantă este ca Elena Lasconi să fie scoasă din joc, iar toată susținerea politică, inclusiv banii de campanie, care însă nu au mai ajuns la Nicușor Dan, să meargă către candidatul independent.

ADVERTISEMENT

„Am susținut-o în speranța că voturile, cele 1,7 milioane de voturi, o să rămână la ea. Dar a devenit evident că nu o să rămână la ea. Și ce am spus noi este, noi nu putem să spunem alegătorilor noștri, dați un vot Elenei Lasconi, în momentul în care știm că distanța între locul doi și trei, Nicușor Dan în sondaj a fost pe locul trei, nu pe doi. Distanța este atâta. Și s-ar putea ca un vot, două voturi, cinci voturi, 50.000 de voturi, ar putea să facă diferența.

ADVERTISEMENT

Și în acest moment am mers la Elena Lasconi, am spus, Elena, ne pare rău. Nu mai ai nicio șansă să câștigi președinția, dar tu poți să fii omul care dacă acum este cinstit poate să decidă cine intră în turul doi. Pentru că majoritatea alegătorilor tăi, dacă ar ști că votul lor este pierdut cu tine, l-ar vota pe Nicușor Dan și l-ar ajuta. Elena Lasconi, din păcate, a refuzat acest lucru. A fost evident că o să fie un conflict și atunci noi am fost obligați, din responsabilitate pentru această țară, să spunem alegătorilor, dragi alegători, situația este că Elena Lasconi are 4%.

Noi nu mai putem să mergem mai departe în această minciună că ar putea să câștige. Vă rog să dați votul vostru candidatului pro-european care are cele mai bune șanse. Acesta este Nicușor Dan. Și această strategie a făcut ca Nicușor Dan să intre în turul doi. Sunt sigur că Elena Lasconi poate ar fi avut nu doi virgula ceva la sută, ci 4%. Nicușor Dan poate ar fi ratat intrarea în turul doi și am fi avut o confruntare între Antonescu și Simion, pe care sunt sigur că ar fi câștigat-o Simion”, a mai spus Dominic Fritz, la „Testul puterii”.