Dominic Fritz, mândru de rezultatele alegerilor parlamentare în Timiș: ”Am câștigat foarte clar”

Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a anunțat victoria USR-PLUS atât în municipiu, cât și la nivelul județului Timiș și le-a mulțumit alegătorilor.

În mesajul postat aseară pe o rețea de socializare, edilul a spus că, potrivit numărătorii paralele a alianței, USR-PLUS a obținut în Timișoara un procentaj mai mare decât PNL și PSD împreună.

Declarațiile sale sunt confirmate de rezultatele finale, potrivit cărora la nivelul municipiului, Alianța a obținut 41,21% dintre voturi, pe locul 2 situându-se PNL cu 21,91%, urmat de PSD cu 15,62%.

“Cel mai probabil o să avem trei deputaţi şi un senator”

Primarul municipiului Timişoara a mulțumit alegătorilor pentru performanța USR-PLUS atât în municipiul Timișoara, cât și în județul Timișț

”Rezultatele la nivel naţional nu sunt o mare bucurie, dar lucrurile nu sunt foarte clare, sperăm că vom putea face un guvern de dreapta pentru că de asta are nevoie România acum. Dar aici, în Timişoara şi în Timiş, lucrurile sunt destul de clare şi numărătoarea noastră paralelă arată că am câştigat foarte clar. În Timişoara, USR-PLUS o să ia probabil peste 40 la sută, la o distanţă de aproape 20 la sută faţă de PNL. USR PLUS are în Timişoara cam cât au PSD şi PNL împreună. Cel mai probabil o să avem trei deputaţi şi un senator”, spune Dominic Fritz.

Rezultatele finale, după centralizarea voturilor din toate cele 601 secții de votare din județul Timiș arată că USR-PLUS a câștigat 29,2% din voturile alegătorilor care s-au prezentat la urne pentru a-și alege senatorii si deputații.

Pe locul al doilea se afla PNL cu 24,8%, în vreme ce PSD a obținut 19,6% din voturile timișenilor. Surpriza AUR s-a situat pe poziția a patra, cu 8,7 procente din voturi. În județul Timiș PMP a obținut 5,6% din voturi, urmat de PRO România cu 3,9% și UDMR 2,6 procente.