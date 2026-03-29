„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori

România U19 a suferit o înfrângere umilitoare în prima etapă din calificările pentru Campionatul European U19. Mai exact, Kazakhstan U19 s-a impus cu 2-0 pe teren propriu în fața „tricolorilor” convocați de către Adrian Dulcea. Cum a comentat Mihai Stoica acest eșec și cum s-a comportat selecționerul cu Matei Popa.

Mihai Stoica, atac la baionetă către Adrian Dulcea

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a transmis că Adrian Dulcea are o problemă cu jucătorii de la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor susține că selecționerul de la România U19 nu l-a convocat în mod intenționat pe Ricardo Pădurariu, iar pe

„Avem echipe naționale de juniori care au început să joace în acest sistem, cu trei fundași centrali. Asta nu se întâmplă și la România U19, unde construcția este în trei. Acolo, marele selecționer Dulcea are niște probleme, nu înțelege foarte bine câteva lucruri.

Dacă tot face construcția în trei, ar trebui să aibă fundași laterali ofensivi. Este Ricardo Pădurariu, care joacă meci de meci la Corvinul, o echipă care este deja în SuperLigă. Probabil că nu îl ia pentru că este jucătorul nostru, fiind împrumutat acolo. Cred că are o problemă cu FCSB!”, a declarat Mihai Stoica.

Adrian Dulcea, luat în colimator de Mihai Stoica

În continuare, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a expus că a stat de vorbă cu staff-ul României U19 în cantonamentul desfășurat în Antalya, în ciuda celor spuse de Adrian Dulcea. Mihai Stoica acuză

„Domnul Dulcea… nu știu. L-a chemat pe Matei Popa, care apără titular la noi și nu a primit gol în ultimele două meciuri, având o intervenție foarte bună în meciul cu UTA, și l-a trimis în tribună! A fost în tribună; pentru el, a fost al treilea portar. Dulcea l-a batjocorit pe Popa. Nu e așa „dulce” cu noi, Dulcea.

Am înțeles că s-a plâns într-un cerc că cei de la FCSB nu îl bagă în seamă. A venit la antrenament, în Antalya, împreună cu Roșca, iar noi am stat cu ei personal, din primul până în ultimul minut al sesiunii de pregătire. Am răspuns la orice fel de întrebare și am abordat foarte multe subiecte. În fine, e problema lui, dar și a fotbalului românesc. Popa a fost trimis în tribună!”, a conchis Mihai Stoica.