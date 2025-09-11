Don Giovanni, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție incendiară. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe cel mai cunoscut impresar român, care va vorbi fără perdea despre transferurile din această perioadă de mercato. Show-ul începe vineri, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

DON Giovanni, vineri, 12 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, la finalul perioadei de transferuri

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri dimineața, începând cu orele 10:30, pe FANATIK.ro, pentru a auzi niște povești de colecție. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro. Vă puteți pregăti deja pentru niște exclusivități de mare interes.

, a fost martor la niște transferuri colosale și are încă multe povești nespuse. Deja a cucerit publicul din România cu amintiri legate de Gică Hagi, Adi Mutu sau Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici îl va provoca pe impresar să discute despre cele mai recente transferuri cu fotbaliști români în prim-plan, iar a cu lux de amănunte. Impresarul va analiza și viitorul unor jucători de la națională.

Un alt subiect de mare interes pe care cei doi îl vor analiza în emisiunea Don Giovanni este echipa națională. Tricolorii au dezamăgit în meciurile cu Cipru și Canada, iar viitorul lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative este incert.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

„DON Giovanni”, noua producție marca FANATIK, impresionează încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

ADVERTISEMENT

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul „DON Giovanni”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor avea parte de premieră sâmbăta, tot de la 10:30.