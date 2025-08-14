DON Giovanni, vineri, 15 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Sport

Vineri, 15 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a unei producții de top. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
În stilul caracteristic, FANATIK vă oferă încă o producție de top odată cu începerea noului sezon. „Legenda vine la FANATIK” este sloganul noului podcast „DON Giovanni”, care va avea loc în fiecare vineri, de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„DON Giovanni”, o emisiune legendară, vineri, 15 august, ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Horia Ivanovici și Ioan Becali sunt protagoniștii unui show de zile mari

Horia Ivanovici se va afla față în față cu Giovanni Becali, într-o nouă emisiune senzațională produsă de FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, celebrul impresar vine la FANATIK cu povești unicate din lumea fotbalului.

Noul podcast, care a debutat pe 11 iulie, ajunge la ediție cu numărul 6. Aceasta va avea loc vineri, 15 august, de la ora 10:30. Ioan Becali va răspunde franc tuturor întrebărilor adresate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Va fi un show de poveste, așa cum FANATIK și-a obișnuit urmăritorii.

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor discuta despre meciurile echipelor românești în cupele europene, dar și despre cele mai tari informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și se anunță a fi una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe FANATIK.RO podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe YouTube va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

La o emisiune de top, cu un invitat de calibru, sponsorul nu putea fi decât unul grandios: DON.RO. Unul dintre cei mai importanți jucători în piața de gambling din România, DON.RO este un partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

