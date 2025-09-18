Sport

DON Giovanni, vineri, 19 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Vineri, 19 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
Ciprian Păvăleanu
18.09.2025 | 18:00
DON Giovanni vineri 19 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali intrun podcast de top marca Fanatik
EXCLUSIV FANATIK
DON Giovanni, vineri, 19 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik. FOTO: Fanatik

Ca de obicei, FANATIK revine cu o nouă producție de cinci stele după prima etapă a Ligii Campionilor. „Legenda vine la FANATIK este sloganul podcastului „DON Giovanni”, care are loc, ca de fiecare dată, vineri de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„DON Giovanni”, vineri, 19 septembrie, ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Horia Ivanovici și Ioan Becali sunt protagoniștii unui podcast unic

Horia Ivanovici va sta din nou față în față cu Giovanni Becali, în noua emisiune produsă de FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, reputatul agent FIFA vine la FANATIK cu povești unicate din lumea fotbalului.

Noul podcast a debutat pe 11 iulie, iar o nouă ediție va avea loc vineri, 19 septembrie, de la ora 10:30, a doua zi după ultimele meciuri din prima etapă a Ligii Campionilor. Ioan Becali va răspunde franc tuturor întrebărilor adresate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Va fi un show unicat, așa cum FANATIK și-a obișnuit toți urmăritorii.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor discuta despre cele mai noi informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și este deja una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

ADVERTISEMENT
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este...
Digi24.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe FANATIK.RO podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe YouTube va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în...
Digisport.ro
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”

La o emisiune de top, cu un invitat de calibru, sponsorul nu putea fi decât unul grandios: DON.RO. Unul dintre cei mai importanți jucători în piața de gambling din România, DON.RO este un partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

Coșmarul continuă! Încă o legendă a Stelei e în spital. Ce probleme are....
Fanatik
Coșmarul continuă! Încă o legendă a Stelei e în spital. Ce probleme are. Exclusiv
Concert pe Arena Națională la amicalul România – Moldova! Surpriză la intonarea celor...
Fanatik
Concert pe Arena Națională la amicalul România – Moldova! Surpriză la intonarea celor două imnuri
⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El...
Fanatik
⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El l-a convins pe Valentin Ceaușescu să le vină alături”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jannik Sinner s-a dus la Ion Țiriac și i-a spus 7 cuvinte în...
iamsport.ro
Jannik Sinner s-a dus la Ion Țiriac și i-a spus 7 cuvinte în italiană: 'Acum își ridică pălăria în fața mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!