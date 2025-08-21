Sport

DON Giovanni, vineri, 22 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Vineri, 22 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali
Cristian Măciucă
21.08.2025 | 18:00
DON Giovanni vineri 22 august ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali intrun podcast de top marca Fanatik
EXCLUSIV FANATIK
DON Giovanni, vineri, 22 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik.

Ca de obicei, FANATIK revine cu o nouă producție de cinci stele după meciurile echipelor românești din cupele europene. „Legenda vine la FANATIK este sloganul podcastului „DON Giovanni”, care are loc, ca de fiecare dată, vineri de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„DON Giovanni”, vineri, 22 august, ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Horia Ivanovici și Ioan Becali sunt protagoniștii unui podcast unic

Horia Ivanovici va sta din nou față în față cu Giovanni Becali, în noua emisiune produsă de FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, reputatul agent FIFA vine la FANATIK cu povești unicate din lumea fotbalului.

Noul podcast a debutat pe 11 iulie. O nouă ediție va avea loc vineri, 22 august, de la ora 10:30, a doua zi după meciurile echipelor românești din play-off-urile de Europa League și Conference League. Ioan Becali va răspunde franc tuturor răspunde întrebărilor adresate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Va fi un show unicat, așa cum FANATIK și-a obișnuit toți urmăritorii.

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor discuta despre cele mai noi informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și este deja una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe FANATIK.RO podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe YouTube va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

La o emisiune de top, cu un invitat de calibru, sponsorul nu putea fi decât unul grandios: DON.RO. Unul dintre cei mai importanți jucători în piața de gambling din România, DON.RO este un partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

