Sport

DON Giovanni, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după debutul FCSB în grupa de Europa League

Vineri, 26 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
25.09.2025 | 17:00
DON Giovanni vineri 26 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali dupa debutul FCSB in grupa de Europa League
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici și Ioan becali vă așteaptă vineri, 26 septembrie, de la ora 10:30, la o nouă ediție a emisiunii ”DON Giovanni”. Sursă foto: colaj Fanatik

”DON Giovanni”, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor analiza debutul campioanei FCSB în grupa de Europa League. Show-ul va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

”DON Giovanni”, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, spectacol de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 26 septembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama partidei Go Ahead Eagles – FCSB, din prima etapă a Europa League. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cei doi vor diseca jocul ”roș-albaștrilor” în întâlnirea din Olanda, iar cel mai cunoscut agent român va analiza șansele formației lui Gigi Becali de a ajunge în fazele eliminatorii. De asemenea, nu se va trece peste startul extrem de slab al FCSB-ului în campionat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi retragerea neașteptată a lui Alex Mitriță de la națională sau scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului, care a aprins Giuleștiul.

Cum poți vedea emisiunea ”DON Giovanni”

”DON Giovanni”, noua producție marca FANATIK, impresionează încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”DON Giovanni”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor avea parte de premieră sâmbăta, tot de la 10:30.

ADVERTISEMENT
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digisport.ro
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Jucătorul de la FCSB, direct pe masa de operație în Olanda înainte de...
Fanatik
Jucătorul de la FCSB, direct pe masa de operație în Olanda înainte de meciul cu Go Ahead Eagles
Mirel Rădoi îi face loc la națională atacantului de la Universitatea Craiova, după...
Fanatik
Mirel Rădoi îi face loc la națională atacantului de la Universitatea Craiova, după ce Mitriță a spus adio: „E bine că s-a retras”
Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
Fanatik
Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!