DON Giovanni, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după debutul FCSB în grupa de Europa League

”DON Giovanni”, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor analiza debutul campioanei FCSB în grupa de Europa League. Show-ul va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

”DON Giovanni”, vineri, 26 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, spectacol de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 26 septembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama partidei Go Ahead Eagles – FCSB, din prima etapă a Europa League. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cei doi vor diseca jocul ”roș-albaștrilor” în întâlnirea din Olanda, iar cel mai cunoscut agent român va analiza . De asemenea, nu se va trece peste startul extrem de slab al FCSB-ului în campionat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi sau scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului, care a aprins Giuleștiul.

Cum poți vedea emisiunea ”DON Giovanni”

”DON Giovanni”, noua producție marca FANATIK, impresionează încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

ADVERTISEMENT

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”DON Giovanni”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor avea parte de premieră sâmbăta, tot de la 10:30.