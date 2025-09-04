DON Giovanni, vineri, 5 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Sport

Vineri, 5 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Cristi Coste și Ioan Becali vor face show
Ciprian Păvăleanu
04.09.2025 | 18:30
Ca de obicei, FANATIK revine cu o nouă producție de cinci stele înaintea meciurilor echipei naționale. „Legenda vine la FANATIK este sloganul podcastului „DON Giovanni”, care are loc, ca de fiecare dată, vineri de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„DON Giovanni”, vineri, 5 septembrie, ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Cristi Coste și Ioan Becali sunt protagoniștii unui podcast unic

Cristi Coste va sta din nou față în față cu Giovanni Becali, în noua emisiune produsă de FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, celebrul impresar vine la FANATIK cu povești fabuloase din lumea fotbalului.

O nouă ediție a celui mai tare podcast va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 10:30, chiar înainte de meciurile echipei naționale. Ioan Becali va răspunde franc tuturor întrebărilor adresate de Cristi Coste. Va fi un show unicat, așa cum FANATIK și-a obișnuit toți urmăritorii.

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Cristi Coste și Giovanni Becali vor discuta despre cele mai noi informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și este deja una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe FANATIK.RO podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe YouTube va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

La o emisiune de top, cu un invitat de calibru, sponsorul nu putea fi decât unul grandios: DON.RO. Unul dintre cei mai importanți jucători în piața de gambling din România, DON.RO este un partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

