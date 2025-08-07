Sport

DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Noua producție de top marca FANATIK revine vineri, 8 august, de la ora 10:30. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
Cristian Măciucă
07.08.2025 | 19:54
DON Giovanni vineri 8 august ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali intrun podcast de top marca Fanatik
EXCLUSIV FANATIK
DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik. FOTO: Fanatik

Cea de-a cincea ediției a producției de top marca FANATIK, „DON Giovanni”, revine după meciurile echipelor românești din cupele europene. Show-ul va avea loc ca de fiecare dată, vineri, ora 10:30, live pe FANATIK.RO. 

ADVERTISEMENT

„DON Giovanni”, o emisiune de top, vineri, 8 august, ora 10:30, live pe FANATIK.RO. Horia Ivanovici și Ioan Becali fac super show

Horia Ivanovici va sta din nou față în față cu Giovanni Becali, în noua emisiune extraordinară pe care o produce FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, reputatul agent FIFA vine la FANATIK cu povești unicate din lumea fotbalului.

Noul podcast, care a debutat pe 11 iulie, ajunge la ediție cu numărul 5. Aceasta va avea loc vineri, 8 august, de la ora 10:30, a doua zi după meciurile echipelor românești din cupele europene. Ioan Becali va răspunde franc tuturor răspunde întrebărilor adresate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Va fi un show unicat, așa cum FANATIK și-a obișnuit toți urmăritorii.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor discuta despre cele mai noi informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și se anunță a fi una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe FANATIK.RO podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe YouTube va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
Digisport.ro
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent

La o emisiune de top, cu un invitat de calibru, sponsorul nu putea fi decât unul grandios: DON.RO. Unul dintre cei mai importanți jucători în piața de gambling din România, DON.RO este un partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

ADVERTISEMENT
Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit...
Fanatik
Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit între noi. Nu e deloc ok”
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Calificarea se...
Fanatik
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Calificarea se decide în decisiv
Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: arbitrii...
Fanatik
Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: arbitrii s-au chinuit un sfert de oră
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat...
iamsport.ro
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat seama că e cazul să se oprească'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!