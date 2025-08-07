DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

Cea de-a cincea ediției a producției de top marca FANATIK, „DON Giovanni”, revine după meciurile echipelor românești din cupele europene. Show-ul va avea loc ca de fiecare dată, vineri, ora 10:30, live pe FANATIK.RO.

„DON Giovanni”, o emisiune de top, vineri, 8 august, ora 10:30, live pe FANATIK.RO . Horia Ivanovici și Ioan Becali fac super show

Horia Ivanovici va sta din nou față în față cu Giovanni Becali, în noua emisiune extraordinară pe care o produce FANATIK. O legendă în țară, dar și peste hotare, reputatul agent FIFA vine la FANATIK cu povești unicate din lumea fotbalului.

ajunge la ediție cu numărul 5. Aceasta va avea loc vineri, 8 august, de la ora 10:30, a doua zi după Ioan Becali va răspunde franc tuturor răspunde întrebărilor adresate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Va fi un show unicat, așa cum FANATIK și-a obișnuit toți urmăritorii.

În cadrul emisiunii „DON Giovanni”, Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor discuta despre cele mai noi informații din fotbal, despre transferuri sau vedete. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor, dar se va vorbi și despre situația actuală din țară. Vor fi de toate… pentru toți.

Cum poți vedea emisiunea „DON Giovanni”

Emisiunea „DON Giovanni” este cea mai nouă producție din portofoliul FANATIK și se anunță a fi una cu adevărat remarcabilă, deoarece și invitatul este unul pe măsură. Unul care a trăit multe pe propria piele și care are și harul de a le povesti pentru a ajunge la inima fanilor.

În fiecare vineri, de la ora 10:30, iubitorii fotbalului, și nu numai, vor putea urmări live pe podcastul „DON Giovanni”. Premiera pe Facebook şi pe va putea fi urmărită sâmbăta, de la ora 10:30.

