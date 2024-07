Fostul președinte Donald Trump a fost ovaționat minute în șir atunci când a urcat pe scenă la Convenția Națională Republicană, acceptând oficial nominalizarea la alegerile SUA din 2024. Discursul lui Trump a fost punctul culminant al evenimentului. Fostul și, cel mai probabil, viitorul președinte american, i-a asigurat pe toți că va aduce pacea în Europa, dar și în Israel.

Donald Trump a acceptat nominalizarea republicană: ”Opresc războaiele cu un telefon!”

”Vom avea parte de o victorie incredibilă și de patru ani în fruntea acestei țări. Voi fi președintele tuturor americanilor, nu doar a jumătate dintre americani. Accept nominalizarea Partidului Republican în această seară”, a declarat Trump. Desigur, tentativa de asasinat eșuată nu a trecut ignorată de Donald Trump, care l-a invocat pe Dumnezeu.

”Am urcat pe scenă, toată lumea era fericită. Am început să vorbesc puternic despre administrația și cum a abordat problema imigrației. În spatele meu și în dreapta era un ecran mare cu niște grafice cu ce am făcut în timpul președinției mele. Am început să mă întorc spre dreapta, când am auzit un sunet puternic și ceva m-a lovit tare în urechea dreapta.

Mi-am zis: ce a fost asta? Nu poate fi decât un glonț. A început să curgă foarte mult sânge și mi-am dat seama că e un atac. Gloanțele continuau să zboare pe lângă mine, însă am fost protejat de oamenii grozavi din Secret Service. S-au pus pe mine și m-au protejat. L-am avut pe Dumnezeu aproape”, a explicat Trump.

”Nu ar trebui să fiu aici în această seară. Sunt aici doar cu ajutorul și puterea atotputernicului Dumnezeu”, a completat Donald Trump. Ulterior, fostul președinte a ținut un moment de reculegere pentru Corey Comperatore, bărbatul căzut drept victimă colaterală în tentativa de asasinat.

Promisiunile lui Donald Trump dacă va ajunge președinte: război economic cu China

și-a prezentat, mai apoi, principalele obiective pe care le va avea când va ajunge președinte. Primul și cel mai important, pacea din Ucraina și evitarea unui război mondial. Tăierea taxelor, lupta cu ISIS, expulzarea susținătorilor HAMAS sau distrugerea cartelurilor de droguri din Mexic, toate sunt pe lista lui Trump.

Voi finaliza zidul pe care deja l-am construit împotriva imigrației ilegale. Trebuie să oprim invazia care ucide zeci de mii de americani anual. Planeta noastră se clătina la marginea celui de-al treilea război mondial. Vom opri războiul din Ucraina care nu s-ar fi întamplat dacă aș fi fost președinte”, a completat Trump.

”Viktor Orban a spus că Rusia, China, tuturor le era frică de mine. Nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în lume. Sub președintele Trump, Rusia nu a avut niciun avantaj, asta a spus. M-am înțeles foarte bine cu Kim Jong Un. Mă întrebau cum e posibil? E bine să te înțelegi cu cineva care are multe arme nucleare.

Uitați-vă ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Ucraina, orașe sunt distruse, oamenii nu mai au unde să trăiască. Anii de război și de distrugere se vor încheia în noiembrie. Pot să opresc războaie cu un telefon”, a mai explicat Donald Trump. De asemenea, Trump a promis că va construi un sistem de tip Iron Dome în SUA și că va declara război economic Chinei.