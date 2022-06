Donald Trump a ajuns la 76 de ani. Cine a fost, de fapt, tatăl său: “I-a modelat caracterul narcisist”

Fostul lider de la Casa Albă a călcat pe urmele tatălui său în multe privințe, alăturându-se companiei sale imobiliare și, în cele din urmă, extinzând amprenta familiei în Manhattan. Declarațiile frecvente ale lui Donald Trump, potrivit cărora a răzbit singur în viață, trec în mod convenabil cu vederea bogăția uriașă a părintelui său.

Cine a fost și cu ce s-a ocupat Fred, tatăl lui Donald Trump

„Am început în Brooklyn, tatăl meu mi-a dat un mic împrumut de 1 milion de dolari…”, a spus Donald Trump pentru NBC’s Today, în timpul campaniei electorale din 2015.

Dar o relatare a , conform căruia președintele ar fi participat la „scheme fiscale dubioase” pentru a ascunde până la 413 de milioane de dolari dăruite lui și fraților săi de răposatul lor tată, a aruncat din nou în centrul atenției averea lui Trump și istoria acesteia.

Frederick Christ Trump (Fred) a construit un imens imperiu imobiliar la mijlocul secolului al XX-lea, încorporând 27.000 de apartamente și case în cartierele din New York City, Queens și Brooklyn.

Fred s-a născut în 1905, fiind fiul imigrantului german Frederick Drumpf, care sosise la New York la 19 octombrie 1885 din Kallstadt via Bremen, un tânăr de 16 ani care căuta să se sustragă conscripției militare.

Drumpf s-a stabilit inițial în New York, înainte de a se muta în Seattle după care a plecat în Teritoriul Yukon pentru a participa la Goana aurului din Klondike, unde a operat restaurante care serveau carne de cal și un șir de bordeluri care serveau minerii itineranți.

Bărbat bogat, Frederick s-a căsătorit cu Elizabeth Christ în 1902 și s-a întors la New York, unde a lucrat ca hotelier și unde a crescut fiul lor Fred.

Fred Trump și-a început prima afacere la 15 ani în 1920, construind extinderi de garaj la casele existente, pe măsură ce viitorul automobilului în centrul vieții americane devenea din ce în ce mai clar. Prea tânăr pentru a semna cecurile, a devenit partener cu mama sa în Elizabeth Trump & Son. Și-a construit prima casă la doi ani după ce a părăsit liceul.

Profitând de Marea Depresiune, când guvernul lui Franklin D. Roosevelt făcea tot posibilul pentru a susține industria construcțiilor și a finanțării caselor, Fred Trump și-a crescut treptat afacerea de-a lungul anilor 1930 până în anii 1950, împrumutându-se de la Autoritatea Federală pentru Locuințe și făcându-și prieteni influenți în Partidul Democrat din Brooklyn.

Proprietățile sale erau „turnuri de închiriat din cărămidă, simple, dar robuste, grupate în parcuri impecabil îngrijite”, așa cum spunea necrologul său din New York Times, vândute cu 3.990 USD și răspândite în cartierele cu venituri mici din Coney Island, Bensonhurst, Sheepshead Bay, Flatbush și Brighton Beach din Brooklyn și Flushing și Jamaica Estates din Queens.

De asemenea, a construit apartamente pentru militari în al Doilea Război Mondial în Pennsylvania și Virginia și a prevăzut apariția supermarketurilor, construind unul dintre primele din America, Trump Market din Woodhaven, New York, al cărui slogan era: „Servește-te și servește-ți patria!”.

Faimos pentru zgârcenie, practicile lui Fred Trump au fost rareori lipsite de controverse. Bărbat dur și nemilos, el a mințit despre moștenirea familiei, spunând că strămoșii săi provin din Suedia pentru a nu descuraja potențialii chiriași evrei și și-a făcut o reputație din a respinge solicitanții de culoare, aducându-l frecvent în conflict cu grupurile pentru drepturile civile.

Ca tată, Fred spera ca fiul său cel mare, Fred Jr, să-l urmeze în afacerea familiei și a fost dezamăgit, întorcându-se în schimb către Donald.

Nepoata lui Donald Trump, dezvăluiri-șoc despre tatăl fostului președinte

Caracterul extraordinar și „amenință sănătatea, securitatea economică și țesătura socială a lumii” și au fost modelate de tatăl său un „sociopat înalt funcțional” în timpul copilăriei, potrivit unei cărți scrise de nepoata președintelui, Mary Trump.

”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man de Mary” a fost publicată pe 14 iulie 2020. Nepoata lui Donald Trump și-a scris studiul despre unchiul său din perspectiva psihologului clinician calificat.

„Abandonat de mama sa timp de un an și neavând un tată care să îl facă se simtă în siguranță sau iubit și prețuit, Donald a suferit privațiuni care au lăsat amprente adânci asupra sa.

Trăsăturile de personalitate care au rezultat – narcisim, predispoziția spre hărțuire și delirul măreției proprii”, a scris Mary Trump.

Mama lui Donald Trump, pe care o chema tot Mary, a suferit probleme de sănătate ca urmare a unei histerectomii de urgență. Această situație, scrie nepoata lui Donald Trump, l-a lăsat pe viitorul președinte și pe frații săi dependenți de tatăl lor.

Mary Trump îl descrie pe Fred Trump drept un „sociopat înalt funcțional”, susținând că îl caracterizează antisemitismul, rasismul, sexismul și xenofobia, trăsături de care este acuzat în mod regulat și fostul președinte.

Ce avere ar avea acum Donald Trump

a pierdut aproximativ 600 de milioane de dolari din averea sa netă în timpul mandatului său ca președinte al Statelor Unite. El a pierdut încă 700 de milioane de dolari în urma revoltelor din Capital Hill și a punerilor sale sub acuzare după ce mai multe organizații au încetat să mai facă afaceri cu Trump sau cu oricare dintre proprietățile sale.

În 2022, Donald Trump a recuperat aproximativ 430 de milioane de dolari din acele pierderi cu cea mai nouă afacere: Truth Social. Forbes raportează că platforma de socializare, pe care Trump a anunțat-o în octombrie 2020 și care a fost lansată în februarie 2022, a fost descărcată de peste 1,4 milioane de ori.

Forbes stabilește valoarea netă actuală a lui Trump la 3 miliarde de dolari, în total, puțin mai mică decât valoarea sa netă în primul său an de mandat.