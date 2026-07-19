Donald Trump a băgat spaima în atacantul Spaniei înaintea finalei Cupei Mondiale: ”Nu vreau să ajung la închisoare!”

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Unul dintre atacanții naționalei Spaniei a agitat spiritele înainte de finala Cupei Mondiale când a amestecat fotbalul cu politica. Ce a spus despre o posibilă întâlnire cu președintele Donald Trump.

Atacantul Spaniei, reacție fabuloasă când a aflat că Donald Trump vine la finala Cupei Mondiale

Cunoscut pentru angajamentul său politic și pentru faptul că își spune fără ocolișuri părerea, atacantul Borja Iglesias (33 de ani) a vorbit despre o posibilă întâlnire cu Donald Trump la finala Mondialului în care Spania va înfrunta Argentina.

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Fotbalistul care a prins un singur minut la acest turneu final, în meciul din optimile de finală cu Portugalia, a glumit și a precizat că s-a resemnat cu ideea că va fi nevoit să dea mâna cu cel mai puternic om al lumii pentru a nu ajunge după gratii.

”Nu am chef să ajung la închisoare. Sper să-l salut într-un moment în care vom fi cu toții foarte fericiți și sper ca totul să treacă foarte repede și să pot uita. Cred că nu este momentul să stârnesc polemici, oamenii știu foarte bine ce gândesc.

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Mi-ar plăcea să fac multe lucruri, dar realitatea este că, chiar dacă oamenii cred că sunt atotputernic, nu am atâta atâta putere încât să mă ocup de anumite chestiuni”, a declarat Borja Iglesias, conform .

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Cum a reacționat Federația Spaniolă

Donald Trump este o figură importantă pentru Cupa Mondială 2026, iar echipa națională a Spaniei a încercat în mare măsură să evite discuțiile politice, deși Borja Iglesias s-a remarcat adesea pentru disponibilitatea sa de a vorbi deschis despre probleme sociale și publice.

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Nu puțini sunt cei care consideră că remarcile atacantului au fost mai mult decât o glumă. De asemenea, ele arată presiunea cu care se confruntă sportivii profesioniști atunci când lumina reflectoarelor se extinde dincolo de terenul de fotbal.

Federația Spaniolă de Fotbal a refuzat să comenteze public pe această temă, preferând să minimizeze o afirmație făcută în glumă și care a devenit un subiect important de discuție înaintea finalei.

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Trump va înmâna trofeul campioanei mondiale

Donald Trump , programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Mai mult, președintele american va fi cel care va înmâna trofeul câștigătoarei.

Campioana Europei este văzută cu prima șansă la câștigarea finalei, însă Argentina, deținătoarea trofeului, a făcut un turneul final incredibil. În plus prezenți în SUA, dar și de magicianul Leo Messi, care vrea să închidă apoteotic cercul prezențelor la Mondiale.