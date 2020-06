Donald Trump a distribuit pe Twitter și apoi a șters un clip cu un susținător al său scandând ”white power”

Președintele SUA Donald Trump a distribuit pe Twitter un clip video cu o dispută între opozanți și susținători ai săi dintr-o localitate din Florida. La un moment, un susținător este auzit stringând ”white power” (”puterea albă”), un slogan al rasiștilor albi, scriu DPA și AFP, preluate de Agerpres. Ulterior, Trump a șters clipul.

Înregistrarea a fost publicată inițial de către utilizator de Twitter, fiind realizată la o paradă în mașinuțe de golf a susținătorilor lui Donald Trump dintr-o comunitate de pensionari din Florida. O contramanifestație a contestatarilor președintelui a avut loc concomitent, ducând la schimburi de replici între cele două tabere.

O femeie, contestatară a lui Trump, îi apostrofa pe susținătorii acestuia cu apelativele ”Rasistule!” și ”Porc nazist!”. În replică, un bărbat care avea mașina de golf ornată cu pancarte pe care scrie ”Trump 2020” și ”America First” a răspuns: ”White power, auziţi, white power. Aţi auzit asta?”.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW

