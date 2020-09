Donald Trump a fost dat în judecată de nepoata lui. Președintele SUA, acuzat că a înșelat-o cu zeci de milioane de dolari

Nepoata președintelui american Donald Trump, Mary Trump, l-a dat în judecată pe acesta joi, acuzându-l pe el și pe alți membri ai familiei sale că au înșelat-o cu zeci de milioane de dolari.

Plângerea a fost înaintată unei instanţe din New York împotriva lui Donald Trump, surorii acestuia, Maryanne Trump Barry.

Aceasta a dat în judecată și societatea de imobiliare a fratelui său, Robert Trump, decedat în luna august, pe care Mary Trump îi acuză de fraudă şi conspiraţie, scrie protv.ro.

În plângerea penală se regăsesc şi unele dintre alegaţiile din recenta ei carte autobiografică „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man.″⁣ (Prea mult şi niciodată îndeajuns: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume).

Aceasta îl descrie pe Donald Trump ca fiind produsul unei familii „toxice”.

Mary Trump îl acuză pe actualul președinte al Statelor Unite și pe alți acuzați din plângerea ei că au încercat s-o păgubească financiar prin manevrele de preluare a imperiului imobiliar al bunicului ei, Fred Trump, tatăl lui Donald Trump, decedat în anul 1999.

„Frauda nu era doar o afacere de familie – era un mod de viaţă″⁣, susţine Mary Trump.

Într-o declaraţie oferită de avocatul ei, Mary Trump spune că cei pe care i-a acţionat în judecată „m-au trădat prin colaborarea lor în secret pentru a fura de la mine, spunând minciună după minciună despre valoarea a ceea ce am moştenit şi prin a mă păcăli să renunţ la tot pentru o fracţiune din valoarea justă″⁣ a moştenirii.

Acuzații și avocații lor nu au acționat încă pentru a contesta vorbele lui Mary Trump.

Mary Trump (55 de ani) este fiica lui Fred Trump Jr. (decedat în 1981), unul dintre fraţii actualului preşedinte american.

Donald Trump se află în plină cursă electorală pentru obținerea unui nou mandat la data de 3 noiembrie, când vor avea loc alegerile. Acesta concurează împotriva lui Joe Biden.