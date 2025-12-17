Sport

Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte națiuni au ajuns pe lista roșie

Donald Trump a semnat o proclamație care ar putea interzice fanilor din două țări africane să participe la Cupa Mondială 2026. Care sunt cele mai noi națiuni vizate de șeful de la Casa Albă.
Răzvan Scarlat
17.12.2025 | 17:55
Donald Trump a interzis fanilor din inca doua tari sa intre in SUA pe durata Cupei Mondiale 2026 Ce alte natiuni au ajuns pe lista rosie
ULTIMA ORĂ
Donald Trump îi bagă în sperieți pe fani înaintea Cupei Mondiale din SUA. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Administrația Trump a introdus, marți, noile interdicții de călătorie. Acestea vor suspenda intrarea în SUA pentru cetățenii din Senegal și Coasta de Fildeș. Interdicția se extinde și la vizitele pe termen scurt în scop de muncă sau turism. Ceea ce înseamnă că persoanele care solicită permisiunea de a participa la Cupa Mondială vor fi refuzate.

Câte meciuri au de jucat în SUA cele două țări africane

Senegalul a fost repartizată în Grupa I, alături de Franța, Norvegia și câștigătoarea unui play-off dintre Bolivia, Irak sau Surinam. Meciurile africanilor împotriva “cocoșilor” și nordicilor sunt programate în SUA, pe stadionul MetLife. Totuși, partida contra adversarilor din play-off va avea loc la Toronto. În Canada, fanii vor putea fi prezenți fără probleme.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Coasta de Fildeș se va duela în Grupa E cu Germania, Ecuador și Curaçao, aflată în premieră la un turneu final mondial. Ivorienii se confruntă cu o situație similară cu cea a “Leilor din Teranga”. Meciurile cu sud-americanii și cu insula caraibiană sunt programate să se joace în SUA. În schimb, partida cu nemții va avea loc în Canada, care nu a impus restricții, relatează The Sun.

Celelalte două țări aflate pe lista roșie a lui Donald Trump

Ordinele executive anterioare aprobate de Trump prevăd și excepții. Spre exemplu, jucătorii, oficialii și membrii apropiați ai familiilor au dreptul să intre în țară, spre deosebire de fani. Senegal și Coasta de Fildeș s-au numărat printre celelalte 15 țări incluse în proclamație. Ele s-au alăturat unei liste de 12 națiuni anunțate în luna iunie cu interdicții de călătorie.

ADVERTISEMENT
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”....
Digi24.ro
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

Pe lista inițială se aflau Iranul și Haiti, participante la Cupa Mondială, ale căror fani riscă, de asemenea, să nu poată fi alături de echipa lor națională.

ADVERTISEMENT
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte...
Digisport.ro
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”

Proclamația include excepții pentru rezidenții permanenți legali, deținătorii de vize existente, anumite categorii de vize, cum ar fi sportivii și diplomații, și pentru persoanele a căror intrare servește intereselor naționale ale SUA”, a adăugat Casa Albă, care a susținut decizia.

Alte nemulțumiri ale fanilor legate de Cupa Mondială 2026

Aceasta nu este, însă, prima sursă de îngrijorare care a apărut pentru suporterii care speră să ajungă în SUA, pentru meciurile de la Cupa Mondială, turneu care va începe pe 11 iunie.

ADVERTISEMENT

Prețurile foarte mari ale biletelor la meciurile găzduite în SUA au atras critici semnificative din partea fanilor. FIFA a răspuns prin adăugarea unei noi categorii de tichete “pentru suporteri”, la un preț de 45 de lire sterline, puse la dispoziția forurilor naționale pentru a fi distribuite celor mai loiali fani ai lor.

Soluția respectivă a fost, însă, considerată „o glumă”. Mai puțin de 2% din numărul total de locuri la fiecare partidă vor fi alocate suporterilor fiecărei țări la acel preț.

De asemenea, în urmă cu doar câteva zile, administrația Trump a venit cu o nouă propunere controversată. Cei care vizitează SUA, pe durata turneului final, trebuie să furnizeze date despre activitatea lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Activitatea ar urma să fie revizuită, ca o condiție de intrare în țară.

Cupa Mondială 2026, cea mai bogată din istorie! Câți bani va câștiga România...
Fanatik
Cupa Mondială 2026, cea mai bogată din istorie! Câți bani va câștiga România dacă se califică la turneul final din SUA, Mexic și Canada
Tragedie! Fostul fotbalist al echipei din Premier League a murit la doar 21...
Fanatik
Tragedie! Fostul fotbalist al echipei din Premier League a murit la doar 21 de ani în timp ce se întorcea de la meci
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am...
Fanatik
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Diferență colosală de salariu între rivale! Jucătorul care câștiga o avere la FCSB...
iamsport.ro
Diferență colosală de salariu între rivale! Jucătorul care câștiga o avere la FCSB a semnat cu Dinamo pentru doar 4.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!