Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte națiuni au ajuns pe lista roșie

Administrația Trump a introdus, marți, noile interdicții de călătorie. Acestea vor suspenda intrarea în SUA pentru cetățenii din Senegal și Coasta de Fildeș. Interdicția se extinde și la vizitele pe termen scurt în scop de muncă sau turism. Ceea ce înseamnă că persoanele care solicită permisiunea de a participa la Cupa Mondială vor fi refuzate.

Câte meciuri au de jucat în SUA cele două țări africane

Senegalul a fost repartizată în Grupa I, alături de Franța, Norvegia și câștigătoarea unui play-off dintre Bolivia, Irak sau Surinam. Meciurile africanilor împotriva “cocoșilor” și nordicilor sunt programate în SUA, pe stadionul MetLife. Totuși, partida contra adversarilor din play-off va avea loc la Toronto. În Canada, fanii vor putea fi prezenți fără probleme.

De partea cealaltă, Coasta de Fildeș se va duela în Grupa E cu Germania, Ecuador și Curaçao, . Ivorienii se confruntă cu o situație similară cu cea a “Leilor din Teranga”. Meciurile cu sud-americanii și cu insula caraibiană sunt programate să se joace în SUA. În schimb, partida cu nemții va avea loc în Canada, care nu a impus restricții, relatează .

Celelalte două țări aflate pe lista roșie a lui Donald Trump

Ordinele executive anterioare aprobate de Trump prevăd și excepții. Spre exemplu, jucătorii, oficialii și membrii apropiați ai familiilor au dreptul să intre în țară, spre deosebire de fani. Senegal și Coasta de Fildeș s-au numărat printre celelalte 15 țări incluse în proclamație. Ele s-au alăturat unei liste de .

Pe lista inițială se aflau Iranul și Haiti, participante la Cupa Mondială, ale căror fani riscă, de asemenea, să nu poată fi alături de echipa lor națională.

“Proclamația include excepții pentru rezidenții permanenți legali, deținătorii de vize existente, anumite categorii de vize, cum ar fi sportivii și diplomații, și pentru persoanele a căror intrare servește intereselor naționale ale SUA”, a adăugat Casa Albă, care a susținut decizia.

Alte nemulțumiri ale fanilor legate de Cupa Mondială 2026

Aceasta nu este, însă, prima sursă de îngrijorare care a apărut pentru suporterii care speră să ajungă în SUA, pentru meciurile de la Cupa Mondială, turneu care va începe pe 11 iunie.

Prețurile foarte mari ale biletelor la meciurile găzduite în SUA au atras critici semnificative din partea fanilor. FIFA a răspuns prin adăugarea unei noi “pentru suporteri”, la un preț de 45 de lire sterline, puse la dispoziția forurilor naționale pentru a fi distribuite celor mai loiali fani ai lor.

Soluția respectivă a fost, însă, considerată „o glumă”. Mai puțin de 2% din numărul total de locuri la fiecare partidă vor fi alocate suporterilor fiecărei țări la acel preț.

De asemenea, în urmă cu doar câteva zile, administrația Trump a venit cu o nouă propunere controversată. Cei care vizitează SUA, pe durata turneului final, trebuie . Activitatea ar urma să fie revizuită, ca o condiție de intrare în țară.