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Donald Trump a luat atitudine după scandalul de la FIFA! Ce a spus despre posibila îndepărtare a prietenului Gianni Infantino

Gianni Infantino (56 de ani) pare să aibă zilele numărate la șefia FIFA. Cum a comentat Donald Trump (80 de ani) scandalul în care este implicat prietenul său.
Traian Terzian
11.08.2026 | 12:08
Donald Trump a luat atitudine dupa scandalul de la FIFA Ce a spus despre posibila indepartare a prietenului Gianni Infantino
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Donald Trump (80 de ani), mesaj după scandalul de la FIFA cu Gianni Infantino (56 de ani). Sursă foto: Sky Sports
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Donald Trump și Gianni Infantino au o relație extrem de strânsă și s-au apropiat și mai mult pe timpul Cupei Mondiale din această vară. În aceste condiții, nu este de mirare că președintele american l-a susținut în scandalul iscat la FIFA.

Donald Trump se implică în scandalul cu Gianni Infantino de la FIFA

Gianni Infantino a pierdut susținerea multor membri FIFA după ce a dorit să privatizeze Cupa Mondială, proiect la care a renunțat între timp, iar acest lucru ar putea duce la îndepărtarea sa din funcția de președinte al forului mondial.

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După ce UEFA, CONCACAF și AFC au făcut front comun pentru demiterea lui Infantino, Donald Trump a sărit în apărarea prietenului său. Președintele american a postat un mesaj în mediul online în care își afirmă sprijinul pentru președintele FIFA.

”FIFA ar face o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare înlocuirea președintelui Gianni Infantino. Este fantastic, tocmai a prezidat cea mai reușită Cupă Mondială organizată vreodată. Dacă va pleca, nu va mai fi niciodată la fel de reușită sau profitabilă”, a scris Trump, pe rețeaua sa Truth Social, conform BBC.

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Infantino îi cere ajutorul lui Trump

În urmă cu o săptămână, imediat după izbucnirea scandalului legat de privatizarea Cupei Mondiale și faptul că mai multe federații au decis să nu-l mai susțină la alegerile de anul viitor, Gianni Infantino a apelat la relațiile excelente cu Donald Trump.

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Presa internațională a dezvăluit faptul că șeful FIFA a dorit să-l contacteze pe președintele american într-o încercare disperată de a-și salva postul. De asemenea, Infantino ar urma să stea de vorbă și cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

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UEFA, cel mai aprig adversar a lui Infantino

Disensiunile dintre UEFA și FIFA au ajuns în cel mai fierbinte punct, iar forul european joacă tare pentru a-l îndepărta din funcție pe Gianni Infantino. Președintele Aleksander Ceferin face tot posibilul pentru a câștiga această bătălie.

El a stabilit o întâlnire de urgență la Salzburg cu Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG și liderul Asociației Cluburilor Europene (ECA). Pe lângă faptul că va încerca să-l convingă pe qatarez să candideze la funcția supremă de la FIFA, Ceferin va discuta cu acesta și un posibil boicot al Campionatului Mondial al Cluburilor din 2029 dacă Infantino rămâne în funcție.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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