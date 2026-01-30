Donald Trump a luat ca ţintă o altă ţară. Oamenii lui s-au întâlnit în secret cu separatiştii, iar acum se încearcă destabilizarea ei

ADVERTISEMENT

Când a spus că doreşte anexarea Groenlandei şi transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat al SUA, Donald Trump a fost privit cu zâmbete ironice, prea puţini fiind cei care au crezut că preşedintele american va încălca liniile roşii ale relaţiilor interstatale. Dacă în cazul Groenlandei a ameninţat cu forţa şi a adoptat tactica negocierilor, în cazul vecinului de la nord Casa Albă încearcă metode subversive.

„Ne întâlnim cu persoane de rang înalt care, după întrevederile noastre, merg direct în Biroul Oval”

SUA încearcă să creeze disensiuni în rândul canadienilor şi să-i atragă de partea ei pe o parte dintre aceştia, sperând la o secesiune pe teritoriul aflat sub stăpânirea coroanei britanice. În mod concret, la Washington au avut loc trei întâlniri între oficiali americani și lideri ai Alberta Prosperity Project, un grup separatist de extremă dreapta care își propune ca Alberta, o provincie bogată în petrol, să obțină independența.

ADVERTISEMENT

Vestea despre întâlnirile secrete vine într-un moment în care relațiile dintre SUA și vecinul său nordic sunt deosebit de tensionate. În timpul discursului său de la Davos, premierului canadian Mark Carney a vorbit despre „o ordine mondială fracturată”, în ceea ce a părut a fi un atac voalat la adresa , fără însă a menționa numele preşedintelui american.

Separatiștii canadieni încearcă să exploateze aceste tensiuni, ba chiar le alimentează prin întâlnirile pe care le-au avut la Washington. „Statele Unite sunt extrem de entuziasmate de o Alberta liberă și independentă. Ne întâlnim cu persoane de rang înalt care, după întrevederile noastre, merg direct în Biroul Oval”, a spus, citat de Financial Times, Jeff Rath, consilier juridic al Alberta Prosperity Project.

ADVERTISEMENT

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent: „Cred că ar trebui să-i lăsăm să vină la SUA”

Grupul doreşte, nici mai mult nici mai puţin decât organizarea unui referendum în Alberta cu privire secesiunea de Canada și declararea independenței. Reprezentanții săi speră să meargă din nou la Washington luna viitoare, unde să li se deschidă o linie de credit de 500 de miliarde de dolari care ar ajuta la finanțarea provinciei dacă referendumul va avea succes. Proiectul Alberta Prosperity își propune să strângă 177.000 de semnături pentru a depune în Parlament, până în luna mai, petiția pentru independență.

ADVERTISEMENT

Atât Casa Albă, cât și Departamentul de Stat, ca răspuns la solicitările Financial Times, au declarat că întâlnirile nu au dus la luarea unor decizii. „Reprezentanții administrației se întâlnesc cu numeroase organizații ale societății civile. Nu a fost oferit niciun sprijin și nu s-au luat alte angajamente”, este mesajul transmis publicaţiei britanice, din partea Casei Albă.

Totuşi, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a stârnit şi el agitație când, într-un interviu acordat canalului de dreapta Real America’s Voice, a numit provincia Alberta un „partener natural” pentru SUA. „Albertanii sunt oameni foarte independenți. Circulă zvonul că ar putea organiza un referendum cu privire la rămânerea în Canada. Cred că ar trebui să-i lăsăm să vină la SUA”, a spus Bessent.

ADVERTISEMENT

Premierul statului Alberta, Danielle Smith, spune că sondajele arată că 30% din populația statului s-a săturat de ceea ce consideră a fi o interferență excesivă din partea Ottawa. Alberta este o provincie fără ieșire la mare, iar Smith insistă asupra unei conducte de petrol către coasta Pacificului. Conducta respectivă ar trebui să treacă prin provincia vecină, Columbia Britanică, dar premierul David Eby refuză să semneze avizele. Între Smith şi Eby este o relaţie glacială, iar acesta din urmă chiar le-a declarat reporterilor că „a merge într-o țară străină și a cere ajutor pentru a destrăma Canada este trădare”.

Donald Trump a deschis un front comercial împotriva Canadei

În paralel, în disputa comercială cu Canada, amenințând că va retrage certificarea avioanelor fabricate în Canada şi va impune tarife de import de 50% pentru aeronavele canadiene importate în SUA, dacă Ottawa nu va fi de acord să aprobe o serie de avioane ale producătorului american Gulfstream. Într-o postare pe Truth Social, Trump a acuzat Canada că refuză „nejustificat, ilegal și persistent” să emită certificate pentru avioanele americane Gulfstream 500, 600, 700 și 800. Din acest motiv, el a anunțat că va revoca certificatele aeronavelor canadiene Bombardier, precum și ale „tuturor aeronavelor fabricate în Canada”.

Conform FlightRadar24, vineri, în jurul orei 13.00, peste 400 de aeronave fabricate în Canada zburau către și dinspre aeroporturile din SUA. Dacă va fi pusă în aplicare, această amenințare ar avea un impact drastic şi asupra transportatorilor americani precum American Airlines și Delta Air Lines, care se bazează pe aeronave fabricate în Canada pentru multe dintre serviciile lor regionale.