Donald Trump a ordonat ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru: “Va face și mai dificilă escaladarea”

Zidul de la granița cu Mexic, vopsit în negru la ordinul lui Donald Trump. Președintele SUA vrea să descurajeze escaladarea acestuia
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 16:10
Donald Trump a ordonat ca zidul de la granita cu Mexic sa fie vopsit in negru Va face si mai dificila escaladarea
Donald Trump vrea ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Președintele Donald Trump vrea ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru. În acest fel, escaladarea lui va fi mult mai dificilă. Lucrările au început deja.

Donald Trump a cerut ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru

Liderul de la Casa Albă vrea ca zidul aflat de-a lungul frontierei sudice a SUA să fie vopsit în negru. Vopseaua neagră absoarbe căldură, lucru care i-ar descuraja pe ce care vor să-l escaladeze. Anunțul a fost făcut de către Kristi Noem, secretarul Departamentului Securității Interne.

Sugestia a venit chiar de la președintele SUA. “Este înalt, ceea ce îl face foarte, foarte greu de escaladat, aproape imposibil. De asemenea, este îngropat adânc în pământ, ceea ce ar face foarte dificil, dacă nu imposibil, să se sape sub el. Și astăzi îl vom vopsi în negru.

Aceasta este o cerere specifică a președintelui, care înțelege că, la temperaturile ridicate de aici, când ceva este vopsit în negru, se încălzește și mai mult, ceea ce va face și mai dificilă escaladarea.” a explicat Kristi Noem în cadrul unei conferințe de presă marți, în Santa Teresa, New Mexico, potrivit apnews.com.

Lucrările de vopsire a gardului au început deja în zonele de frontieră din statul New Mexico. Mai mult, vopseaua neagră vine și cu un avantaj. Mai exact, va fi prevenită ruginirea oțelului, după cum a precizat Michael Banks, șeful Patrulei de Frontieră a SUA.

Motivul pentru care președintele SUA a luat această decizie radicală

Administrația Trump a decis vopsirea gardului după ce, în iunie, s-au înregistrat puțin peste 6.000 de arestări la frontiera sudică, cu 15% mai puțin decât în martie. Zidul aflat la frontiera cu Mexic a reprezentat un element principal al poziției președintelui SUA în legătură cu imigrația, în timpul primului său mandat.

În al doilea mandat, liderul de la Casa Albă s-a concentrat pe deportări. Acesta și-a îndreptat atenția și pe intensificarea aplicării legii în Statele Unite ale Americii.

Kristi Noem nu a menționat cât ar costa vopsirea zidului de la granița cu Mexic. Administrația Trump a obținut, însă, aproximativ 46,5 miliarde de dolari în finanțare prin “One Big Beautiful Bill Act”, susținut de Trump, pentru a moderniza sistemul de barieră la frontieră. Banii vor fi folosiți și pentru a duce la bun sfârșit construcția a 700 de mile (1126 km) de zid principal.

“Zidul de frontieră va arăta foarte diferit în funcție de topografia și geografia locului în care este construit.”, a mai spus Kristi Noem. Aceasta a adăugat că, în fiecare zi, se construiește aproximativ jumătate de milă de barieră.

