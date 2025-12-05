Sport

Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial: „E una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele!”. Video

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a urcat pe scena de la Washington înainte de tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal. Ce premiu a primit de la Gianni Infantino.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 19:47
Premiul primit de Donald Trump din partea FIFA
Moment interesant cu doar câteva minute înainte de tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a primit un premiu pentru contribuția pe care a adus-o păcii în lume.

Donald Trump a primit Premiul „FIFA Peace Prize”

Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduit de trei țări: SUA, Mexic și Canada, iar Donald Trump a fost invitatul de lux al tragerii la sorți care s-a efectuat la Washington. Acestuia i-a fost înmânat de către Gianni Infantino, președintele FIFA, Premiul „FIFA Peace Prize”.

Președintele Statelor Unite ale Americii a fost primul din istorie care a primit această distincție. FIFA a luat această decizie pentru contribuția sa la pacea din lume. Gianni Infantino a lăudat programele lui Donald Trump pentru a aduce liniște în zonele de conflict și a vorbit despre reformele pentru pacea dintre Rusia și Ucraina sau Israel și Palestina.

Ce a declarat Donald Trump după ce a primit Premiul FIFA pentru Pace

Donald Trump a urcat pe scena de la Washington și a spus câteva cuvinte despre premiul primit din partea FIFA, dar și despre planurile sale de viitor pentru pace. Acesta a primit de la Gianni Infantino o medalie cu totul specială.

„Este fantastic, extraordinar, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, este o onoare, una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Am salvat milioane de vieți, în Congo este un exemplu. Faptul că am putut salva oameni din India, Pakistan, că am oprit multe războaie, este extraordinar. Gianni este un om extraordinar, s-au înregistrat recorduri la vânzarea de bilete.

Vreau să îi mulțumesc familiei mele, Melaniei, ești aici, îți mulțumesc foarte mult. Nu am văzut niciodată atât de mult entuziasm. Avem o colaborare bună cu Canada și Mexic. Am lucrat îndeaproape cu aceste două țări, relațiile au fost foarte bune, vreau să le mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur astăzi”, a declarat Donald Trump

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
