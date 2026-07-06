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Donald Trump a recunoscut că a influenţat decizia FIFA în cazul Balogun: „Eu sunt cel care le-a spus să o facă!”

După ce toată lumea fotbalului a fost scandalizată de decizia FIFA, Donald Trump a recunoscut! Cum i-a influențat președintele SUA pe conducătorii forului internațional să-i ridice suspendarea lui Balogun
Ciprian Păvăleanu
06.07.2026 | 18:23
Donald Trump a recunoscut ca a influentat decizia FIFA in cazul Balogun Eu sunt cel care lea spus sa o faca
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Donald Trump și-a recunoscut implicarea în ridicarea suspendării lui Balogun. Foto: Hepta.ro
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Belgia putea avea un avantaj extraordinar în optimile de finală contra Statelor Unite ale Americii. Naționala gazdă ar fi venit la meci fără cel mai bun jucător al lor de la acest turneu final. Folarin Balogun a văzut cartonașul roșu în șaisprezecimile de finală, împotriva Bosniei & Herțegovina și ar fi trebuit, în mod normal, să fie suspendat cel puțin una sau două etape. Donald Trump a recunoscut că a avut un rol important în decizia luată de FIFA, care i-a anulat suspendarea atacantului lui AS Monaco.

Cum a influențat Donald Trump ridicarea suspendării lui Folarin Balogun. Președintele SUA a recunoscut

La fel ca în cazul lui Cristiano Ronaldo, suspendarea lui Folarin Balogun va fi ridicată de cei de la FIFA. Dacă lusitanul a ispășit o etapă de suspendare, iar pentru celelalte două va fi monitorizat și le va primi în cazul unui alt cartonaș roșu, atacantul americanilor nu va absenta de la nicio partidă.

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Prin urmare, el va fi prezent la optimile de finală împotriva Belgiei și va putea ajuta SUA în lupta de calificare în sferturile de finală, unde ar întâlni Spania sau Portugalia. Donald Trump a recunoscut că el le-a spus șefilor FIFA să facă acest lucru și a oferit o serie de argumente pentru care crede că Balogun nu ar avea de ce să fie suspendat de la următoarele meciuri:

„Sunt o persoană care iubește sportul. Am fost un atlet desăvârșit și înțeleg sportul foarte, foarte bine. Acela nu a fost un fault. Au fost doi sportivi, care alergau la viteză maximă, și care s-au ciocnit. Nu poți să-ți controlezi piciorul în așa fel încât să-l calci intenționat pe adversarul tău.

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Acest arbitru este un pic suspect. Dacă îi verificați trecutul veți vedea, dar nu vreau să creez controverse. Dar este foarte suspect! Eu sunt cel care i-a convins pe cei de la FIFA să ia această decizie. Nu cred că a fost fault și sunt de părere că FIFA a luat o decizie briliantă”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, conform Sky News.

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Belgienii, apel fără nicio speranță la FIFA

Cu câteva ore înainte de meciul direct din optimile de finală, Belgia a făcut apel cu privire la ridicarea suspendării lui Folarin Balogun, însă nu a avut succes. Federația Belgiană de Fotbal susține că va continua să lupte în continuare pentru drepturile sale, indiferent de rezultatul meciului ce se va disputa marți, 7 iulie, de la ora 03:00 (ora României).

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„Pentru a fi clari, până în acest moment, RBFA nu a primit încă nicio decizie sau vreo explicație din partea FIFA cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu are altă alternativă decât să conteste eligibilitatea jucătorului pentru meciul următor. Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de evoluția evenimentelor și va continua să lupte în următoarele ore, zile și luni pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, ale competiției loiale și ale intereselor fotbalului în ansamblul său”, a anunțat Federația Belgiană de Fotbal.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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