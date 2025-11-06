Sport

Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”

Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo s-a arătat impresionat de atitudinea lui Donald Trump și a avut doar cuvinte de laudă la adresa liderului american.
Valentina Vladoi
06.11.2025 | 20:20
Donald Trump a reusit sal impresioneze pe Cristiano Ronaldo Celebrul fotbalist a tinut sal laude pe liderul SUA Poate sa contribuie la schimbarea lumii
Ce părere are Cristiano Ronaldo despre Donald Trump. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Cristiano Ronaldo nu se abține când vine vorba de preferințele sale. Drept dovadă, acesta și-a exprimat lejer admirația pe care i-o poartă președintelui american, Donald Trump.

Ce părere are Cristiano Ronaldo despre Donald Trump

Recent, atacantul portughez de la Al-Nassr a oferit un interviu. Acesta a fost difuzat de Piers Morgan, iar printre altele, Cristiano Ronaldo a ținut să spună câteva cuvinte și despre Donald Trump.

Mai exact, fotbalistul a salutat eforturile pe care liderul american le face pentru pace. Iar declarația sa vine cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro.

Cristiano Ronaldo are încredere în abilitățile lui Donald Trump. Mai mult de atât, acesta consideră că liderul american ar putea inclusiv să aibă un rol important când vine vorba de ”schimbarea lumii”.

„Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii”, a declarat vedeta portugheză în vârstă de 40 de ani, în interviul acordat.

Ce spune Ronaldo despre Cupa Mondială

Tot pentru sursa citată, celebrul fotbalist a spus câteva cuvinte și despre Cupa Mondială din 2026. Printre altele, el a afirmat faptul că ”nu visează să câştige Mondialul”, o afirmație surprinzătoare

Cum a explicat-o însă? Cristiano Ronaldo nu este sigur dacă este sau nu cel mai bun jucător din istorie. Astfel nu i s-ar părea tocmai corect să fie câștigătorul unei competiții cu doar câteva meciuri.

„Cum mă va defini asta? Să ştiu dacă sunt unul dintre cei mai buni jucători din istorie? Să câştig o competiţie de şase sau şapte meciuri… Crezi că este corect?”, a mai dezvăluit acesta.

Cristiano Ronaldo se căsătorește după Cupa Mondială

Deși a spus că nu se așteaptă neapărat să câștige Cupa Mondială, Cristiano Ronaldo a făcut totuși o referire la trofeu. Acesta a dezvăluit că o să se căsătorească anul viitor cu Georgina Rodriguez, partenera sa de viață.

Totodată, marele fotbalist a spus că nunta va avea loc după Cupa Mondială, iar trofeul va fi ”pe masă”. Acesta ar fi gestul romantic pe care Ronaldo l-ar face la marele eveniment.

”Am plănuit să facem nunta după Cupa Mondială, cu trofeul pe masă. Eu nu sunt un tip romantic. Sunt romantic în felul meu”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit Marca.

Rămâne de văzut însă cum vor evolua lucrurile în următoarele luni de zile și dacă într-adevăr, Cristiano Ronaldo va aduce trofeul pe masă. Anul 2026 se arată însă a fi unul cât se poate de intens pentru marele fotbalist.

