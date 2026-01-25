Sport

Donald Trump a spus ”NU”! Marele eveniment al anului la care liderul SUA a decis să nu participe. Ce motiv a invocat

Donald Trump a confirmat că nu va participa la un mare eveniment din acest an. Liderul SUA a explicat și motivul pentru care a luat o astfel de decizie.
Valentina Vladoi
25.01.2026 | 17:00
Donald Trump a spus NU Marele eveniment al anului la care liderul SUA a decis sa nu participe Ce motiv a invocat
ULTIMA ORĂ
Donald Trump nu va participa la Super Bowl. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Donald Trump anunță că nu va participa la Super Bowl-ul din acest an. Meciul are loc pe 8 februarie pe stadionul Levi’s din Santa Clara, San Francisco și este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului.

De ce nu va participa Donald Trump la Super Bowl

Președintele american Donald Trump a acordat un interviu exclusiv publicației New York Post. Iar printre altele, acesta a dezvăluit și că nu a va participa la Super Bowl. Care e motivul însă?

ADVERTISEMENT

Președintele susține că meciul se va desfășura mult la o distanță prea mare. „E mult prea departe”, a declarat el pentru sursa citată. Mai mult de atât, acesta i-a criticat subtil pe artiștii selectați pentru spectacolul de la pauză.

De menționat e faptul că superstarul Bad Bunny, care va fi capul de afiș și trupa punk rock Green Day, ambii critici ai președintelui, vor fi responsabili de distracția publicului în timpul pauzei celui mai mare eveniment sportiv anual din Statele Unite.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

„Sunt împotriva lor. Cred că este o decizie teribilă. Tot ce fac este să semene ură. Teribil”, a spus Donald Trump, în interviul acordat pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"

Ce părere are liderul SUA despre artiștii care participă la eveniment

Ulterior însă, Donald Trump a ținut să explice totuși că nu artiștii sunt motivul pentru care nu participă. Acesta a pus accentul pe distanță, precizând că dacă zborul ar fi fost mai scurt, cel mai probabil ar fi mers la Super Bowl.

Menționăm faptul că președintele american a participat la mai multe evenimente sportive de-a lungul timpului. Iar aici vorbim inclusiv despre Daytona 500 din 2025, recentul campionat național de fotbal american universitar și Ryder Cup din septembrie.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Bad Bunny

Amintim totuși că Bad Bunny, capul de afiș al evenimentului, l-a tot criticat pe Trump. Cântărețul portorican a fost foarte critic față de administrația sa și chiar a anunțat că va cânta în întregime în spaniolă pentru a sublinia prezența latino la eveniment.

Anul trecut, acesta a lansat o melodie, „Nuevayol”, care imita vocea lui Trump. Printre altele, el făcea referire la imigranții din America, dar și la deciziile luate de liderul american.

„Vreau să-mi cer scuze imigranților din America… Această țară nu este nimic fără imigranți. Această țară nu este nimic fără mexicani, dominicani, portoricani, columbieni, venezueleni și cubanezi”, spunea el.

La rândul său, Billie Joe Armstrong, solistul trupei Green Day, și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii anti-deportare din Minnesota. „Nu fac parte din agenda muncitorilor agricoli. Nu fac parte din agenda MAGA”, spunea el.

Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de...
Fanatik
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
SuperLiga, live blog etapa 23. Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1. Eroarea lui...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 23. Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1. Eroarea lui Krell le-a fost fatală prahovenilor. Cum arată clasamentul
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Nani a semnat cu echipa lui Andrei...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Nani a semnat cu echipa lui Andrei Vlad! Miralem Pjanic este așteptat să-l urmeze
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre...
iamsport.ro
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre cum se comportă 'Regele' cu angajații săi
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!