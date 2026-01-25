Donald Trump a spus ”NU”! Marele eveniment al anului la care liderul SUA a decis să nu participe. Ce motiv a invocat

ADVERTISEMENT

Donald Trump anunță că nu va participa la Super Bowl-ul din acest an. Meciul are loc pe 8 februarie pe stadionul Levi’s din Santa Clara, San Francisco și este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului.

De ce nu va participa Donald Trump la Super Bowl

Președintele american Donald Trump a acordat un interviu exclusiv publicației New York Post. Iar printre altele, acesta a dezvăluit și că nu a va participa la Super Bowl. Care e motivul însă?

ADVERTISEMENT

Președintele susține că meciul se va desfășura mult la o distanță prea mare. „E mult prea departe”, a declarat el pentru sursa citată. Mai mult de atât, acesta i-a criticat subtil pe artiștii selectați pentru spectacolul de la pauză.

De menționat e faptul că superstarul Bad Bunny, care va fi capul de afiș și trupa punk rock Green Day, ambii critici ai președintelui, vor fi responsabili de distracția publicului în timpul pauzei celui mai mare eveniment sportiv anual din Statele Unite.

ADVERTISEMENT

„Sunt împotriva lor. Cred că este o decizie teribilă. Tot ce fac este să semene ură. Teribil”, a spus Donald Trump, în interviul acordat pentru .

ADVERTISEMENT

Ce părere are liderul SUA despre artiștii care participă la eveniment

Ulterior însă, Donald Trump a ținut să explice totuși că nu artiștii sunt motivul pentru care nu participă. Acesta a pus accentul pe distanță, precizând că dacă zborul ar fi fost mai scurt, cel mai probabil ar fi mers la .

Menționăm faptul că președintele american a participat . Iar aici vorbim inclusiv despre Daytona 500 din 2025, recentul campionat național de fotbal american universitar și Ryder Cup din septembrie.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Bad Bunny

Amintim totuși că Bad Bunny, capul de afiș al evenimentului, l-a tot criticat pe Trump. Cântărețul portorican a fost foarte critic față de administrația sa și chiar a anunțat că va cânta în întregime în spaniolă pentru a sublinia prezența latino la eveniment.

Anul trecut, acesta a lansat o melodie, „Nuevayol”, care imita vocea lui Trump. Printre altele, el făcea referire la imigranții din America, dar și la deciziile luate de liderul american.

„Vreau să-mi cer scuze imigranților din America… Această țară nu este nimic fără imigranți. Această țară nu este nimic fără mexicani, dominicani, portoricani, columbieni, venezueleni și cubanezi”, spunea el.

La rândul său, Billie Joe Armstrong, solistul trupei Green Day, și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii anti-deportare din Minnesota. „Nu fac parte din agenda muncitorilor agricoli. Nu fac parte din agenda MAGA”, spunea el.