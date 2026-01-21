Donald Trump a transformat al doilea mandat la Casa Albă într-o afacere de miliarde de dolari. Câștigurile fabuloase ale președintelui SUA, în doar 12 luni

ADVERTISEMENT

Marți s-a împlinit un an de când Donald Trump şi-a luat în primire al doilea mandat la Casa Albă, 12 luni care au schimbat deja faţa lumii şi raporturile dintre ţări. Dincolo de dinamica rapidă a evenimentelor, care aproape că i-au asigurat un loc în istorie, Trump a strâns deja o consistentă avere de când a revenit în funcţie.

Licențierea numelui Trump i-a adus președintelui zeci de milioane de dolari

O analiză realizată de consiliul editorial al The New York Times, bazată pe analize ale organizațiilor de știri, arată că Donald Trump a câștigat cel puțin 1,4 miliarde de dolari în ultimele 12 luni, dar se subliniază că această cifră este o subestimare, deoarece o parte din profiturile liderului de la Casa Albă rămân ascunse de ochii publicului.

ADVERTISEMENT

Veniturile la vedere ale familiei prezidenţiale provin din cele mai diverse surse. Spre exemplu, 23 de milioane de dolari au fost încasaţi numai din , în afara SUA. Un hotel din Oman, un turn de birouri din vestul Indiei, un teren de golf de la periferia orașului Riad, din Arabia Saudită, sunt câteva dintre cele peste 20 de proiecte pe care le desfășoară Organizația Trump în afara Americii.

Companiile tech şi media i-au dat lui Trump 90,5 milioane de dolari, în urma unor înţelegeri nejustificate pe fond

Alte 28 de milioane de dolari provin de la Amazon, pentru drepturile de realizare a unui documentar despre Melania Trump, în timp ce marile companii din domeniile tech şi media i-au plătit lui Donald Trump nu mai puţin de 90,5 milioane de dolari, în urma unor îneţelegeri care nu au fost justificate pe fond, după cum se arată în analiza The New York Times. Banii au venit de la X, ABC News, Meta, YouTube și Paramount. Spre exemplu, Paramount a fost de acord să îi plătească președintelui 16 milioane de dolari pentru ceea ce el a susținut a fi „editarea înşelătoare a unui interviu cu Kamala Harris din 2024”.

ADVERTISEMENT

Cel mai scump cadou din acest prim an de mandat a venit însă din partea şeicilor Qatarului, care i-au oferit lui , pe care acesta intenţionează să îl folosească pe post de Air Force One, dar pe care intenţionează să îl păstreze în proprietate personală după ce va pleca de la Casa Albă.

ADVERTISEMENT

Câştigurile din criptomonede ale lui Trump sunt probabil mult mai mari decât cifrele oficiale

Cele mai mari câştiguri ale lui Donald Trump au venit însă de pe piaţa criptomonedelor. Potrivit Reuters, nu mai puţin de 867 de milioane de dolari a câştigat preşedintele pe acest segment de investiţii. Analiza aminteşte că persoanele care speră să influențeze politica federală, inclusiv străinii, pot cumpăra monedele familiei Trump, transferând efectiv bani către aceasta, iar acordurile rămân cel adesea secrete. Unul dintre acestea a devenit public: o firmă de investiții susținută de Emiratele Arabe Unite a anunțat anul trecut planuri de a depune două miliarde de dolari într-o firmă a lui Trump, cu două săptămâni înainte ca președintele să îi ofere acestei ţări acces la cipuri avansate.

„În total, de la revenirea sa în funcţie, domnul Trump a câştigat o sumă de bani egală cu 16.822 de ori venitul mediu al unei gospodării din SUA”, se mai arată în analiza consiliului editorial al celor de la . Cifra de 1,4 miliarde de dolari este una minimă şi este probabil să fi acumulat în ultimul an profituri suplimentare de câteva sute de milioane de dolari din investițiile sale în criptomonede. De altfel familia Trump a recunoscut indirect acest lucru atunci când Financial Times l-a întrebat pe Eric Trump, unul dintre fiii președintelui, despre valoarea estimată a câștigurilor familiei din criptomonede. Răspunsul său a fost că aceste câştiguri sunt probabil mai mari decât cred editorii ziarului.