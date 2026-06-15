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Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA, martor la declarații stânjenitoare: „O s-o lovesc pe maică-ta!” / „Michelle Obama este bărbat!”. Foto & Video

În ziua în care a împlinit vârsta de 80 de ani, Donald Trump, președintele SUA, a asistat la gala UFC organizată chiar la Casa Albă! Cel mai puternic om al Americii a fost martorul unor scene reprobabile
Ciprian Păvăleanu
15.06.2026 | 10:30
Donald Trump a urcat in ringul UFC la 80 de ani Presedintele SUA martor la declaratii stanjenitoare O so lovesc pe maicata Michelle Obama este barbat Foto Video
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Donald Trump a vizionat Gala UFC organizată la Casa Albă chiar din primul rând. Foto. Hepta.ro
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Gala UFC 250 a avut loc în ziua în care Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a împlinit 80 de ani, și a fost organizată la Casa Albă. El și-a făcut intrarea în mare stil, pe covorul roșu, și a urmărit spectacolul alături de șeful UFC, Dana White.

Donald Trump, în centrul atenției la UFC 250. La finalul spectacolului a urcat în ring

Gala UFC 250 s-a organizat la Casa Albă și a fost un eveniment spectaculos pentru iubitorii sportului de contact, cu lupte încinse și sportivi de talie mondială. Evenimentul a fost deschis, însă, de intrarea lui Donald Trump, care a pășit spre ring pe covorul roșu, însoțit de Dana White, în timp ce pe fundal se intona imnul Statelor Unite ale Americii.

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Sportivii și-au putut face încălzirea chiar în interiorul Casei Albe, de unde au și plecat spre culoarul ce ducea spre cușca amplasată în Grădina Trandafirilor. Steve Garcia l-a făcut KO pe Diego Lopes în primul meci, iar în cel de-al doilea meci, Bo Nickal a ieșit victorios din lupta cu Kyle Daukaus.

Mauricio Ruffy a câștigat prin KO cu Michael Chandler, Josh Hokit l-a învins pe Derrick Lewis, iar mai apoi Sean O’Malley a câștigat contra lui Aiemann Zahabi și chiar a schimbat câteva vorbe cu Donald Trump imediat după meci. Alex Pereira a fost învins de Ciryl Gane, iar cea mai mare surpriză a fost realizată de Justin Gaethje, care a devenit campion la categoria ușoară după ce l-a bătut pe Ilia Topuria. La final, Donald Trump s-a bucurat de eveniment și a urcat în ring, unde a socializat cu lumea prezentă.

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Donald Trump a asistat la un moment reprobabil! Derapaj uluitor al lui Josh Hokit

După ce a ieșit câștigător din duelul cu Derrick Lewis, Josh Hokit a avut un discurs stânjenitor. Cunoscut pentru stilul său spumos, noua senzație din UFC i-a lansat o provocare lui Alex Pereira, legându-se în același timp de mama lui, după care a avut o remarcă jenantă la adresa lui Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite.

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„Sunt un om cu un plan, o bestie gata de ospăţ. Ştii ce? Nu-mi pasă deloc de acest discurs. Ascultă, Alex Pereira, o să… o lovesc pe mama ta. În ultimul rând, Michelle Obama este bărbat! Nu-i aşa, America?”, a exclamat el, plin de entuziasm, din mijlocul ringului.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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