Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA, martor la declarații stânjenitoare: „O s-o lovesc pe maică-ta!” / „Michelle Obama este bărbat!”. Foto & Video

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Gala UFC 250 a avut loc în ziua în care Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a împlinit 80 de ani, și a fost organizată la Casa Albă. El și-a făcut intrarea în mare stil, pe covorul roșu, și a urmărit spectacolul alături de șeful UFC, Dana White.

Donald Trump, în centrul atenției la UFC 250. La finalul spectacolului a urcat în ring

și a fost un eveniment spectaculos pentru iubitorii sportului de contact, cu lupte încinse și sportivi de talie mondială. Evenimentul a fost deschis, însă, de care a pășit spre ring pe covorul roșu, însoțit de Dana White, în timp ce pe fundal se intona imnul Statelor Unite ale Americii.

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Sportivii și-au putut face încălzirea chiar în interiorul Casei Albe, de unde au și plecat spre culoarul ce ducea spre cușca amplasată în Grădina Trandafirilor. Steve Garcia l-a făcut KO pe Diego Lopes în primul meci, iar în cel de-al doilea meci, Bo Nickal a ieșit victorios din lupta cu Kyle Daukaus.

Mauricio Ruffy a câștigat prin KO cu Michael Chandler, Josh Hokit l-a învins pe Derrick Lewis, iar mai apoi Sean O’Malley a câștigat contra lui Aiemann Zahabi și chiar a schimbat câteva vorbe cu Donald Trump imediat după meci. Alex Pereira a fost învins de Ciryl Gane, iar cea mai mare surpriză a fost realizată de Justin Gaethje, care a devenit campion la categoria ușoară după ce l-a bătut pe Ilia Topuria. La final, Donald Trump s-a bucurat de eveniment și a urcat în ring, unde a socializat cu lumea prezentă.

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Donald Trump a asistat la un moment reprobabil! Derapaj uluitor al lui Josh Hokit

După ce a ieșit câștigător din duelul cu Derrick Lewis, Josh Hokit a avut un discurs stânjenitor. Cunoscut pentru stilul său spumos, noua senzație din UFC i-a lansat o provocare lui Alex Pereira, legându-se în același timp de mama lui, după care a avut o remarcă jenantă la adresa lui Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite.

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„Sunt un om cu un plan, o bestie gata de ospăţ. Ştii ce? Nu-mi pasă deloc de acest discurs. Ascultă, Alex Pereira, o să… o lovesc pe mama ta. În ultimul rând, Michelle Obama este bărbat! Nu-i aşa, America?”, a exclamat el, plin de entuziasm, din mijlocul ringului.

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