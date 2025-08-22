Donald Trump, anunț-surpriză direct de la Casa Albă. Președintele SUA va da declarații de la ora 19.00

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să facă o declarație de presă de la Casa Albă. Acest lucru se va întâmpla la ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Potrivit programului, nu s-a dezvăluit și subiectul discursului.

ADVERTISEMENT

Donald Trump, anunț de ultimă oră

Potrivit publicației americane , președintele Donald Trump urmează să țină declarații de presă direct din Biroul Oval, începând cu ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Cu toate acestea, subiectul nu a fost încă dezvăluit. Inclusiv a anunțat despre acest eveniment, fără alte detalii în plus.

Amintim ca în urmă cu o săptămână a avut loc o . Imediat după discuții, liderul de la Casa Albă l-a sunat pe Volodimir Zelenski. De asemenea, acesta a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în care a menționat că „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a ajunge direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu se menține”.

ADVERTISEMENT

Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia

Între timp, președintele SUA a scris un alt mesaj pe Trut Social, din care reiese că acesta , considerând că nu există o altă șansă de a pune punct conflictului. Liderul SUA a comparat forțele Kievului cu o echipă „mare în sport”, care se apără „fantastic”, dar nu poate juca ofensiv.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare. Este ca o echipă mare în sport care are o apărare fantastică, dar căreia nu i se permite să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga! Este la fel și cu Ucraina și Rusia”, se arată în postarea președintelui SUA.

ADVERTISEMENT

În continuare, Donald Trump l-a atacat din nou pe fostul președinte Joe Biden, afirmând că este „corupt și incompetent” și că nu ar fi lăsat Kievul să atace Moscova, ci doar să se apere. „Joe Biden, cel corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să atace, ci doar să se apere. Cum de s-a întâmplat asta? Timpuri interesante ne așteaptă!!!”, a adăugat Donald Trump.