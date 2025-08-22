News

Donald Trump, anunț-surpriză direct de la Casa Albă. Președintele SUA va da declarații de la ora 19.00

Președintele american Donald Trump urmează să facă un anunț la ora 19.00, chiar din Biroul Oval. Subiectul declarațiilor încă nu a fost dezvăluit
Codrina Menţel
22.08.2025 | 18:40
Donald Trump anuntsurpriza direct de la Casa Alba Presedintele SUA va da declaratii de la ora 1900
Donald Trump urmează să facă un anunț important. Ce va spune președintele SUA, direct din Biroul Oval. Foto: hepta.ro

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să facă o declarație de presă de la Casa Albă. Acest lucru se va întâmpla la ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Potrivit programului, nu s-a dezvăluit și subiectul discursului.

ADVERTISEMENT

Donald Trump, anunț de ultimă oră

Potrivit publicației americane Roll Call, președintele Donald Trump urmează să țină declarații de presă direct din Biroul Oval, începând cu ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Cu toate acestea, subiectul nu a fost încă dezvăluit. Inclusiv presa rusă a anunțat despre acest eveniment, fără alte detalii în plus.

Amintim ca în urmă cu o săptămână a avut loc o întâlnire istorică, între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska. Imediat după discuții, liderul de la Casa Albă l-a sunat pe Volodimir Zelenski. De asemenea, acesta a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în care a menționat că „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a ajunge direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu se menține”.

ADVERTISEMENT

Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia

Între timp, președintele SUA a scris un alt mesaj pe Trut Social, din care reiese că acesta ar îndemna Ucraina să lovească Rusia pentru a câștiga războiul, considerând că nu există o altă șansă de a pune punct conflictului. Liderul SUA a comparat forțele Kievului cu o echipă „mare în sport”, care se apără „fantastic”, dar nu poate juca ofensiv.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare. Este ca o echipă mare în sport care are o apărare fantastică, dar căreia nu i se permite să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga! Este la fel și cu Ucraina și Rusia”, se arată în postarea președintelui SUA.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

În continuare, Donald Trump l-a atacat din nou pe fostul președinte Joe Biden, afirmând că este „corupt și incompetent” și că nu ar fi lăsat Kievul să atace Moscova, ci doar să se apere. „Joe Biden, cel corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să atace, ci doar să se apere. Cum de s-a întâmplat asta? Timpuri interesante ne așteaptă!!!”, a adăugat Donald Trump.

ADVERTISEMENT
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta”...
Digisport.ro
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a...
Fanatik
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
Efectul devastator al păpușilor Labubu asupra psihicului copiilor. Avertismentul unui psiholog: ”Un amestec...
Fanatik
Efectul devastator al păpușilor Labubu asupra psihicului copiilor. Avertismentul unui psiholog: ”Un amestec straniu”
„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA...
Fanatik
„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA pentru premierul României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!