Donald Trump ar fi cerut să aibă chipul sculptat în Muntele Rushmore. Ce spune președintele Americii

Donald Trump ar fi cerut guvernatoarei republicane a statului Dakota de Sud să îi fie sculptat chipul în Muntele Rushmore, scrie New York Times.

Deși neagă că ar fi pretins vreodată acest lucru, Trump consideră că n-ar fi o idee rea să apară pe faimosul munte tinând cont de câte lucruri a făcut în mandatul său.

”Aceasta este fake news de la prăbușitul New York Times și de la CNN cu rating prost. Nu am sugerat asta niciodată, dar, bazat pe multele lucruri pe care le-am împlinit în primii trei ani și jumătate, poate mai mult decât orice alt președinte, mi se pare o idee bună”, a scris Trump pe Twitter, cu referire la știrea promovată de New York Times și CNN.

New York Times susține că Trump ar fi cerut să aibă chipul sculptat în Muntele Rushmore.

Celebrul ziar american a publicat un articol în care erau relatate informații care ar fi arătat că Trump dorea să aibă chipul sculptat lângă președinții Washington, Jefferson, Lincoln și Teddy Roosevelt.

Se pare că mai mulți angajați de la Casa Albă ar fi pus întrebări legate de modul prin care chipul unui președinte poate fi adăugat la Muntele Rushmore, monumentul federal construit între 1927 și 1941.

Știrea bazată pe sursa anonimă arată că Trump ar fi vrut să facă o îmbunătățire a Muntelui Rushmore de când a câștigat alegerile. Potrivit guvernatorului din Dakota de Sud, Kristi Noem, Trump i-a spus în 2018 că visul său era să aibă chipul pe celebrul munte. Noem a spus că a crezut inițial că președintele glumea, dar mimica lui sugera că era foarte serios.

”Aș întreba dacă credeți că ar trebui sau nu să fiu într-o zi pe Muntele Rushmore, a spus Trump într-un miting electoral din 2017.

Înainte de ziua Americii din 2018, guvernatoarea i-ar fi arătat lui Trump o replică de aproximativ 120 de centimetri a Muntelui Rushmore care conținea și chipul său. Atunci și-ar fi exprimat dorința Trump să fie sculptat chipul său în munte. Președintele Statelor Unite neagă această poveste.

Muntele Rushmore este un monument memorial care prezintă primii 150 de ani din istoria Americii prin intermediul unor sculpturi uriașe cu patru președinți memorabili : George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt.

Muntele se află în statul Dakota de Sud, langă orașul Keystone.