Donald Trump ar fi convins Coca-Cola să își modifice rețeta. Ce ingredient a fost eliminat: „Este pur și simplu mai bună”

Donald Trump ar fi convins Coca-Cola să modifice rețeta băuturii vândute la nivel mondial. Președintele a spus că modificarea va face sucul mult mai bun decât până acum.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că, la cererea sa, Coca-Cola va folosi zahăr din trestie în loc de sirop de porumb în . Asta pentru că siropul de porumb are un conținut ridicat de fructoză, ce poate face rău organismului.

„Am vorbit cu Coca-Cola despre utilizarea zahărului de trestie REAL în Coca-Cola în Statele Unite, iar ei au fost de acord să facă acest lucru. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor cu autoritate de la Coca-Cola”, a scris Trump pe rețelele de socializare, adăugând: „Veți vedea. Este pur și simplu mai bună!”.

Recent, și secretarul pentru sănătate al lui Trump, Robert F Kennedy Jr, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul asupra sănătății a siropului de porumb asupra sănătății consumatorilor.

În SUA, Coca-cola este de obicei îndulcită cu sirop de porumb. În alte țări, însă, cum ar fi Mexic, Regatul Unit și Australia, se folosește preponderent trestia de zahăr.

„I have been speaking to about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!” –President Donald J. Trump

— The White House (@WhiteHouse)