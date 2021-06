Volumul Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History va fi publicat pe 29 iunie.

Donald Trump ar fi vrut să izoleze americanii cu COVID la Guantanamo. Cine face dezvăluirile uluitoare

Cartea – care se bazează pe interviuri cu mai mult de 180 de persoane, incluzând mai mulți membri ai personalului superior de la Casa Albă și lideri guvernamentali din domeniul sănătății – oferă noi informații despre răspunsul haotic și deseori de mântuială la pandemie din cursul anului trecut, prezentând luptele pentru conducerea grupului de lucru de la Casa Albă, lupte neîncetate care au împiedicat cooperarea între autorități și eforturile enorme depuse pentru a-l împiedica pe să acționeze după cele mai rele instincte ale sale.

Potrivit unor extrase publicate de , în primele zile ale pandemiei, Donald Trump a susținut izolarea americanilor care au contractat COVID-19 în străinătate la baza navală din Golful Guantánamo, Cuba.

Sugestia a fost făcută de fostul președinte în cadrul unei întâlniri de la Casa Albă din februarie anul trecut, înainte de declararea pandemiei care a ucis peste 600.000 de americani. Trump i-a întrebat pe asistenții săi: „Nu avem o insulă pe care o deținem? Dar Guantánamo? ”

Trump ar fi mai spus: „Importăm mărfuri. Nu vom importa un virus.”

Autorii cărții scriu că asistenții i-au blocat ideea atunci când Trump a adus-o din nou în discuție.

SUA deține Golful Guantánamo în urma unui contract de închiriere pe termen lung între Cuba și statul american. Închisoarea de acolo este folosită pentru suspecții de terorism în condiții extrem de dure, iar de la atacurile din 11 septembrie a fost un magnet pentru condamnări din partea grupărilor pentru drepturile omului.

În 2019, cartea A Warning by Anonymous – mai târziu revelat a fi Miles Taylor, fost oficial al Ministerului de Interne – a susținut că Trump a sugerat trimiterea imigranților la baza din Cuba. Potrivit lui Taylor, Trump a propus desemnarea tuturor migranților care intră în SUA fără permisiune drept „combatanți inamici”, apoi expedierea lor la Guantanamo.

Trump, de la remedii miraculoase la accese de furie contra testării

Cartea oferă noi perspective despre Trump, pe măsură ce președintele a oscilat între îmbrățișarea leacurilor miraculoase pentru COVID în căutare de vești bune, lupta cu propria sa boală – care a fost mult mai gravă decât au recunoscut oficialii – și îngrijorarea cu privire la implicațiile pandemiei pentru realegerea sa.

„Testarea mă omoară!” ar fi exclamat Trump în timpul unui apel telefonic din 18 martie, cu ministrul Sănătății și Serviciilor umane de la acea vreme, Alex Azar, strigând atât de tare încât asistenții lui Azar au auzit fiecare cuvânt. „Voi pierde alegerile din cauza testelor! Ce idiot a decis că guvernul federal trebuie să se ocupe de testări? ”

„Vă referiți la Jared?” a răspuns Azar, vorbind despre consilierul principal și ginerele președintelui, Jared Kushner. Cu doar cinci zile mai devreme, Kushner a promis să preia frâiele strategiei naționale de testare cu ajutorul sectorului privat, scriu Abutaleb și Paletta.

Trump a susținut că guvernul SUA nu ar fi trebuit niciodată să se implice în testare, certându-se cu ministrul său pentru sănătate despre motivul pentru care Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) încearcă să urmărească infecțiile. „Aceasta a fost o incompetență gravă să se permită CDC să dezvolte un test”, ar fi spus Trump în timp ce îl certa pe Azar.

Experții în sănătate publică susțin că testarea inadecvată a permis ca noul coronavirus să se răspândească în mare parte nedetectat în Statele Unite la începutul anului 2020, făcând urmărirea și izolarea contactelor imposibilă în primele zile ale pandemiei și alimentând primul val uluitor de infecții, spitalizări și decese.

Accesele de furie ale lui Trump au încetinit răspunsul la pandemie

Furia lui Trump a distras în mod frecvent înalții oficiali și a încetinit răspunsul național, au descoperit autorii, președintele încercând să-și impună teoriile fanteziste și, în cele din urmă, apelând la consilieri aleși personal, inclusiv radiologul Scott Atlas, care nu avea experiență în boli infecțioase sau în sănătate publică.

Dar cartea îl descrie, de asemenea, pe președinte ca fiind ineficient și lipsit de contact cu realitatea, în timp ce oficialii săi din domeniul sănătății și securității naționale au încercat să gestioneze agravarea focarului de coronavirus.

Trump s-a dovedit a fi ineficient și în ceea ce privește îndepărtarea personalului în timpul pandemiei, scriu Abutaleb și Paletta, fiind ținut din scurt de consilierii îngrijorați de consecințele politice și de implicațiile subminării sănătății publice.

De exemplu, Trump le-a spus în repetate rânduri asistenților săi în februarie să concedieze un înalt oficial al Departamentului de Stat care a permis celor 14 americani infectați cu coronavirus pe nava de croazieră Diamond Princess să se întoarcă acasă. Decizia „îmi dublează bilanțul peste noapte”, s-a plâns președintele către Azar, deoarece numărul cazurilor oficiale de coronavirus din SUA a crescut la 28.

Însă înalții oficiali s-au împotrivit concedierii diplomatului, iar Trump și șeful de cabinet al Casei Albe de la acea vreme, Mick Mulvaney, „au renunțat” în cele din urmă, scriu Abutaleb și Paletta, adăugând că decizia oficialului de a aduce americanii bolnavi înapoi în Statele Unite le-a salvat viața, dat fiind că nu mai existau zboruri ulterioare pe care să le poată lua.

De asemenea, Trump ar fi cerut concedierea lui Robert Kadlec, șeful serviciilor de urgență care a semnat evacuarea Diamond Princess. Mai târziu, el va depune eforturi pentru a-l înlocui pe comisarul Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), Stephen Hahn, când șeful agenției a refuzat să grăbească aprobarea vaccinului înainte de alegeri și a lăsat în schimb decizia oficialilor de carieră ai FDA.

Ambii bărbați vor rămâne în funcție pe toată durata președinției lui Trump, alături de Anthony S. Fauci – expertul în boli infecțioase – care a devenit ținta principală a lui Trump și a aliaților săi, dar a cărui popularitate l-a ajutat.

În loc să-l concedieze pe Fauci, oficialii de la Casa Albă au acordat din ce în ce mai multă încredere sfaturilor lui și ale altor oficiali de rang înalt din domeniul sănătății, spune cartea, Trump s-a sprijinit în schimb pe Kushner, o serie de consilieri economici și alți aliați de încredere, cărora le lipsea expertiza în boli infecțioase.

Oficialii de top ai lui Trump au adoptat o strategie similară de a emite amenințări sau de a-și izola rivalii, subminând eforturile de gestionare a pandemiei, scrie Abutaleb și Paletta.

Kadlec, care supraveghea achiziționarea a 600 de milioane de măști, a dus planul la sfârșitul lunii martie la Kushner – care a explodat furios, aruncându-și pixul de perete frustrat când a aflat că măștile nu vor ajunge până în iunie.

„Voi sunteți idioți”, a spus Kushner. „Toți vom fi morți până în iunie.”

„În asta s-a transformat răspunsul la pandemie: un mediu toxic în care, indiferent unde te-ai fi întors, cineva era gata să-ți smulgă capul sau să amenințe că te va concedia”, scriu Abutaleb și Paletta.

Mike Pence devine noul șef al grupului de lucru pentru coronavirus

Cartea surprinde, de asemenea, tensiunile, din momentul în care vicepreședintele de atunci, , a fost instalat ca nou șef al grupului de lucru pentru coronavirus la sfârșitul lunii februarie 2020, înlocuindu-l pe Azar.

În zilele următoare, Pence și șeful său de personal, Marc Short, s-au concentrat asupra implicațiilor politice și economice ale răspunsului la pandemia de COVID și au abordat multe decizii de sănătate publică luând în considerare modul în care acestea ar fi percepute.

De exemplu, Short s-a plâns că Trump reacționează excesiv ascultând experți în sănătate publică și optând pentru extinderea restricțiilor până la Paștele 2020, caracterizând mișcarea ca pe un cadou pentru guvernatorii democrați, scriu autorii.

Short, de asemenea, s-a opus efortului Ministerului Sănătății de a trimite măști gratuite către fiecare gospodărie americană în primele zile ale luptei cu pandemia, un pas care, consideră unii experți în sănătate publică, ar fi depolitizat purtarea măștii, dar despre care Short credea că ar alarma inutil oamenii. Mai mulți înalți oficiali au comparat, de asemenea, măștile cu „lenjeria pe față”, unul remarcând că arătau ca un „sutien de antrenament”.

Cărțile despre ascensiunea la putere a lui Trump și cei patru ani în Casa Albă s-au dovedit extrem de profitabile. Luni, site-ul de știri Axios a raportat că Trump a vorbit cu numeroși autori care lucrează la cărți despre timpul petrecut în biroul oval.