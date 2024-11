Donald Trump ar putea îngenunchea UE în fața lui Elon Musk. Amenda colosală de care va scăpa patronul X

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă îl întărește pe aliatul său apropiat, Elon Musk, în fața Uniunii Europene, care ar putea ezita înainte de a impune amenzi uriașe rețelei sale de socializare X, suspectată că amplifică dezinformarea.

Trump, garanția supremă pentru Musk

Șeful Tesla și SpaceX și-a pus toată greutatea influenței și banilor pentru a-l ajuta pe să devină din nou președinte al Statelor Unite. Cel mai bogat om din lume nu numai că l-a ajutat financiar, dar a mobilizat și formidabila cutie de rezonanță a platformei sale, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Pariul a dat roade, iar președintele ales a anunțat miercuri că îl va numi pe Elon Musk în funcția de ministru al „eficienței guvernamentale”. Un departament cu contururi încă neclare, pentru care va lucra împreună cu omul de afaceri republican și fostul candidat la alegerile primare, Vivek Ramaswamy, din ianuarie 2025.

Însuși Elon Musk a avut ideea acestui departament, pentru a consilia Casa Albă să „reducă și să optimizeze cheltuielile federale”. Nu se știe dacă capitolul optimizare de cheltuieli include și faptul că contribuabilii vor plăti pentru doi miniștri, nu pentru unul singur.

Patronul X spune că UE îl „cenzurează”

Este acum Elon Musk de neatins? În timp ce Europa depinde de Statele Unite în fața amenințării rusești, exită riscul să-l irite pe Trump pedepsindu-l pe unul dintre asociații săi apropiați?, se întreabă .

În timpul campaniei, viitorul vicepreședinte al SUA, J.D. Vance, a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul și-ar putea retrage sprijinul pentru NATO dacă UE l-ar sancționa pe patronul X. Recursul la „puterea americană este supus anumitor condiții. Unul dintre ele este respectul pentru libertatea de exprimare”, a spus el.

Elon Musk poartă o bătălie ideologică, în conformitate cu dreapta americană, împotriva Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) al UE, pe care îl descrie ca un instrument de „cenzură” la care refuză să se supună.

„Scopul DSA este de a proteja spațiul digital împotriva difuzării de conținut ilegal și de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor. Acest act se bazează pe principiul conform căruia ceea ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online și se va aplica tuturor intermediarilor online care furnizează servicii în UE”, arată însă europenii.

Amendă uriașă, teoretic

„Alegerile din Statele Unite nu vor afecta munca noastră în aplicarea legii”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru AFP. Dar mulți experți se îndoiesc de asta.

Rețeaua X a fost acuzată oficial în iulie în mod preliminar pentru trei presupuse infracțiuni: înșelarea utilizatorilor cu bifele albastre care ar trebui să certifice sursele de informații, transparența insuficientă în ceea ce privește reclamele și nerespectarea obligației de acces la datele platformei de către cercetătorii autorizați.

Pentru fiecare dintre ele, și dacă nu se conformează, Comisia Europeană ar putea impune o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală a tuturor companiilor pe care le controlează Musk, suficientă pentru a ajunge la câteva miliarde de euro.

Ușor cu aplicarea DSA

Ancheta este în curs de desfășurare. Potrivit mai multor surse apropiate executivului UE, rezultatul său era iminent și se pregătea o sancțiune grea, înainte de demisia în septembrie a comisarului european pentru afaceri digitale, Thierry Breton, dezavuat de președinta , cu care a avut relații tensionate.

Dar contextul s-a schimbat. Uniunea Europeană se teme că viitoarea gazdă de la va lansa un război comercial împotriva vechiului continent și își va retrage împotriva invaziei rusești. Prin urmare, aplicarea DSA față de platforma X devine un demers foarte politic.

„Aș fi surprins dacă Comisia ar vrea să-l provoace pe Donald Trump cu un caz ca acesta, când probabil nu este acesta subiectul pe care va trebui să ne batem cel mai mult”, a declarat Alexandre de Streel de la think tank-ul Center on Regulation in Europe (Cerre). „Elon Musk crede că DSA merge prea departe în reglementarea conținutului pe care îl cere platformelor. Asta cred și partidele de extremă dreapta din Europa. Suntem într-o bătălie de idei. Nu-l văd pe Musk cedând, mai ales acum”, afirmă acest expert în legislație digitală.

„Cu un război la ușă, Europa trebuie să gândească”

Executivul UE trebuie să se ocupe și de aliații lui Trump din statele membre, cum ar fi premierul ungar Viktor Orban și premierul italian Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, reputată a fi foarte atlantistă, a insistat după victoria lui Donald Trump asupra necesității de a crea un parteneriat „puternic”. Această linie a fost preluată de finlandeza Henna Virkkunen, candidatul desemnat să-l înlocuiască pe Thierry Breton în implementarea DSA.

„Cu un război la ușă, Europa trebuie să gândească. Nu cred că își poate permite să-l enerveze pe Donald Trump în primele luni”, a declarat Umberto Gambini, partener la firma de consultanță Forward Global, specializată în afaceri europene. Potrivit acestuia, investigațiile vor continua, dar plecarea lui Thierry Breton, care a adoptat o linie dură, va duce la o restartare a relației cu Elon Musk. În august, Comisia Europeană s-a distanțat de comisarul francez, după o scrisoare de avertizare adresată șefului X.

În fața giganților tehnologici, „Europa trebuie să continue să amenințe cu sancțiuni de miliarde de euro dacă vrea să fie credibilă”, a spus Gambini. Cu toate acestea, pentru a consolida relația transatlantică, ar putea fi tentată să vizeze platformele chineze precum ca prioritate, estimează acestui expert în UE.