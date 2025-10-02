Donald Trump aruncă în aer Cupa Mondială! A refuzat vizele și scandalul a început

. Statele Unite au refuzat acordarea vizelor pentru membrii delegației iraniene, inclusiv președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj. Această decizie apare cu doar câteva luni înainte de tragerea la sorți a grupelor, care va avea loc la Washington, în luna decembrie.

Scandal uriaș înainte de Cupa Mondială 2026!

Autoritățile americane au motivat refuzul prin preocupări legate de securitate, însă contextul tensionat dintre cele două țări face situația și mai delicată. Relațiile dintre SUA și Iran sunt recunoscute ca fiind extrem de dificile, iar lipsa diplomației directe între cele două state complică orice discuție. Federația Iraniană de Fotbal a transmis că interdicția ar putea afecta participarea echipei naționale la turneu. Dacă nu li se vor acorda vize, meciurile Iranului ar putea fi mutate integral în Canada sau Mexic, ceea ce ar schimba radical logistica competiției.

Problemele nu se opresc aici. Decizia ridică întrebări despre cum vor fi respectate principiile de fair-play și incluziune promovate de FIFA. Iranul este deja calificată la Cupa Mondială, alături de țările-gazdă și alte națiuni, iar excluderea sau relocarea meciurilor echipei sale ar putea crea un precedent complicat.

Reacțiile internaționale sunt așteptate cu interes, iar toată lumea se întreabă dacă situația va putea fi rezolvată înainte ca turneul să înceapă. În timp ce fotbalul ar trebui să unească oameni din întreaga lume, politica internațională pare de această dată să stea în calea jocului.

Alianța dintre SUA și Israel, decisivă în tensiunile cu Iran?

În contextul acestei crize, implicarea Israelului nu poate fi ignorată. Ca aliat apropiat al Statelor Unite, , iar tensiunile cu Iranul sunt de lungă durată. Oficialii israelieni urmăresc cu atenție orice decizie americană care ar putea afecta prezența Iranului la Cupa Mondială, considerând că astfel de mișcări pot trimite un semnal politic clar în regiune.

Pe de altă parte, experții avertizează că amestecul geopoliticii în sportul internațional poate avea efecte neprevăzute. Participarea Iranului la turneu, chiar și sub restricții, ar putea genera tensiuni pe teren și în tribune, iar Israelul, ca aliat al SUA, este văzut de unii analiști ca un actor care susține aceste măsuri de securitate, chiar dacă nu există un rol direct în organizarea competiției. În acest context, Cupa Mondială riscă să devină, temporar, un teren de confruntare indirectă între interese politice și spiritul sportiv.