Donald Trump, atac dur la adresa lui LeBron James: „O rușine totală!”

ADVERTISEMENT

(41 de ani). Totul a pornit de la un moment controversat surprins înaintea duelului New York Knicks – Philadelphia 76ers 100-106, care a avut loc marți, 20 octombrie, în Madison Square Garden. În timp ce imnul național al Statelor Unite, „The Star-Spangled Banner”, era interpretat de cântărețul Avery Wilson, LeBron James a fost filmat făcând mai multe mișcări cu brațele și simulând aruncări la coș.

Donald Trump a lansat un atac la adresa lui LeBron James

Donald Trump a distribuit videoclipul în care LeBron James apare făcând mișcări de încălzire, în timp ce coechipierii săi stăteau nemișcați pe durata intonării imnului. Președintele SUA a considerat gestul o lipsă de respect față de țara sa și a transmis un mesaj extrem de dur la adresa

ADVERTISEMENT

Liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe jucătorul lui Philadelphia 76ers că a dat dovadă de lipsă de respect față de SUA și i-a cerut să-și prezinte scuze față de militarii și eroii americani care și-au pierdut viața apărând drapelul și valorile țării. Pentru LeBron James, meciul cu New York Knicks a reprezentat debutul la noua echipă, după despărțirea de Los Angeles Lakers.

„În timp ce asculta imnul nostru național, LeBron James a dat dovadă de lipsă de respect față de țara noastră! Am spus de la bun început că nu este bun de nimic, o RUȘINE TOTALĂ. LeBron James ar trebui să le prezinte scuze tuturor acelor mari luptători și eroi americani care și-au dat viața pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

ADVERTISEMENT

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 22 2026, 12:22 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌‍‌‍​‌‌‍​​‍‌​‌‌‍‌‍​‌‍‍‌‍​‌‍​‌‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX)

Cum a reacționat LeBron James după atacul lui Donald Trump

Deocamdată, LeBron James nu a răspuns acuzațiilor pe care le-a făcut Donald Trump. În schimb, la următorul meci, disputat joi, 22 octombrie, împotriva celor de la Cleveland Cavaliers, LeBron a adoptat o atitudine diferită în timpul imnului. Superstarul lui Philadelphia 76ers a rămas nemișcat, cu mâinile la spate și capul plecat, în timp ce trupa Boyz II Men interpreta imnul Statelor Unite.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Philadelphiei, Nick Nurse, a comentat și el controversa, explicând că echipa încearcă să ignore zgomotul din exterior și să se concentreze exclusiv asupra activității sportive. Philadelphia 76ers a câștigat partida cu Cleveland Cavaliers, scor 114-106, după ce a recuperat un deficit de 29 de puncte.