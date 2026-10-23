Sport

Donald Trump, atac dur la adresa lui LeBron James: „O rușine totală!”

Cristian Măciucă
23.10.2026 | 08:46
Donald Trump atac dur la adresa lui LeBron James O rusine totala
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Donald Trump, atac dur la adresa lui LeBron James: „O rușine totală!” FOTO: hepta.ro, Colaj Fanatik
E scandal uriaș în sportul american! Donald Trump l-a criticat dur pe LeBron James, una dintre legendele din baschetul mondial. Președintele american i-a cerut public superstarului din NBA să-și ceară scuze
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Donald Trump (80 de ani) a lansat un atac furibund împotriva lui LeBron James (41 de ani). Totul a pornit de la un moment controversat surprins înaintea duelului New York Knicks – Philadelphia 76ers 100-106, care a avut loc marți, 20 octombrie, în Madison Square Garden. În timp ce imnul național al Statelor Unite, „The Star-Spangled Banner”, era interpretat de cântărețul Avery Wilson, LeBron James a fost filmat făcând mai multe mișcări cu brațele și simulând aruncări la coș.

Donald Trump a lansat un atac la adresa lui LeBron James

Donald Trump a distribuit videoclipul în care LeBron James apare făcând mișcări de încălzire, în timp ce coechipierii săi stăteau nemișcați pe durata intonării imnului. Președintele SUA a considerat gestul o lipsă de respect față de țara sa și a transmis un mesaj extrem de dur la adresa legendarului baschetbalist.

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Liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe jucătorul lui Philadelphia 76ers că a dat dovadă de lipsă de respect față de SUA și i-a cerut să-și prezinte scuze față de militarii și eroii americani care și-au pierdut viața apărând drapelul și valorile țării. Pentru LeBron James, meciul cu New York Knicks a reprezentat debutul la noua echipă, după despărțirea de Los Angeles Lakers.

„În timp ce asculta imnul nostru național, LeBron James a dat dovadă de lipsă de respect față de țara noastră! Am spus de la bun început că nu este bun de nimic, o RUȘINE TOTALĂ. LeBron James ar trebui să le prezinte scuze tuturor acelor mari luptători și eroi americani care și-au dat viața pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

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Cum a reacționat LeBron James după atacul lui Donald Trump

Deocamdată, LeBron James nu a răspuns acuzațiilor pe care le-a făcut Donald Trump. În schimb, la următorul meci, disputat joi, 22 octombrie, împotriva celor de la Cleveland Cavaliers, LeBron a adoptat o atitudine diferită în timpul imnului. Superstarul lui Philadelphia 76ers a rămas nemișcat, cu mâinile la spate și capul plecat, în timp ce trupa Boyz II Men interpreta imnul Statelor Unite.

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Antrenorul Philadelphiei, Nick Nurse, a comentat și el controversa, explicând că echipa încearcă să ignore zgomotul din exterior și să se concentreze exclusiv asupra activității sportive. Philadelphia 76ers a câștigat partida cu Cleveland Cavaliers, scor 114-106, după ce a recuperat un deficit de 29 de puncte.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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