Donald Trump, atac uluitor la LeBron James: „Poate e rasist!”

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LeBron James (41 de ani) a decis să își continue cariera în NBA și a semnat cu Philadelphia 76ers, iar subiectul a ajuns inclusiv la Casa Albă, Donald Trump (80 de ani) fiind pus de jurnaliști să aleagă între James și Michael Jordan. Președintele SUA a declarat că Jordan, alături de care joacă golf, este cel mai mare baschetbalist din istorie, în timp ce pe James l-a numit „rasist”.

Donald Trump, atac incredibil la adresa lui LeBron James

Donald Trump nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat dur pe LeBron James, cu care a mai avut conflicte de-a lungul timpului, în ambele mandate ale sale la Casa Albă. „Michael Jordan e un tip care e prieten cu mine. Joc golf cu el, e un tip foarte bun. Cred că LeBron, poate e un rasist, poate nu-i place de Trump.

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Nu știu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac, așa că aș spune Michael Jordan, fără menajamente”, a declarat președintele SUA, conform . Donald Trump a fost întrebat despre LeBron James în contextul în care .

Donald Trump, în război cu LeBron James

Conflictul dintre Donald Trump și LeBron James este unul de lungă durată. În 2017, când politicianul se afla în primul său mandat, acesta a retras invitația celor de la Golden State Warriors de a merge la Casa Albă pentru a sărbători titlul cucerit în NBA. LeBron James, care tocmai ce pierduse finala contra formației din California, a reacționat dur pe rețelele sociale și l-a numit „vagabond” pe Trump. Un an mai târziu, sportivul l-a criticat din nou pe președinte. „Nu aș sta niciodată față în față cu președintele.

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Ne aflăm acum într-o poziție în America în care toată această chestiune rasială preia controlul. În primul rând, cred că președintele nostru încearcă să ne divizeze. Ne divizează, iar ceea ce am observat în ultimele luni este că a folosit cumva sportul pentru asta”, spunea baschetbalistul într-un interviu pentru . De-a lungul timpului, James i-a susținut pe rivalii lui Trump în alegerile prezidențiale, Hillary Clinton, Joe Biden și Kamala Harris. .