Donald Trump, atac uluitor la LeBron James: „Poate e rasist!”

LeBron James (41 de ani) a decis să își continue cariera în NBA și a semnat cu Philadelphia 76ers, iar subiectul a ajuns inclusiv la Casa Albă, Donald Trump (80 de ani) fiind pus de jurnaliști să aleagă între James și Michael Jordan. Președintele SUA a declarat că Jordan, alături de care joacă golf, este cel mai mare baschetbalist din istorie, în timp ce pe James l-a numit „rasist”.
Donald Trump nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat dur pe LeBron James, cu care a mai avut conflicte de-a lungul timpului, în ambele mandate ale sale la Casa Albă. „Michael Jordan e un tip care e prieten cu mine. Joc golf cu el, e un tip foarte bun. Cred că LeBron, poate e un rasist, poate nu-i place de Trump.
Nu știu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac, așa că aș spune Michael Jordan, fără menajamente”, a declarat președintele SUA, conform BBC. Donald Trump a fost întrebat despre LeBron James în contextul în care baschetbalistul a anunțat recent că își va continua cariera în NBA la Philadelphia 76ers.
Conflictul dintre Donald Trump și LeBron James este unul de lungă durată. În 2017, când politicianul se afla în primul său mandat, acesta a retras invitația celor de la Golden State Warriors de a merge la Casa Albă pentru a sărbători titlul cucerit în NBA. LeBron James, care tocmai ce pierduse finala contra formației din California, a reacționat dur pe rețelele sociale și l-a numit „vagabond” pe Trump. Un an mai târziu, sportivul l-a criticat din nou pe președinte. „Nu aș sta niciodată față în față cu președintele.
Ne aflăm acum într-o poziție în America în care toată această chestiune rasială preia controlul. În primul rând, cred că președintele nostru încearcă să ne divizeze. Ne divizează, iar ceea ce am observat în ultimele luni este că a folosit cumva sportul pentru asta”, spunea baschetbalistul într-un interviu pentru CNN. De-a lungul timpului, James i-a susținut pe rivalii lui Trump în alegerile prezidențiale, Hillary Clinton, Joe Biden și Kamala Harris. Actualul președinte al SUA a fost în prim-plan recent în lumea sportului, datorită prezenței sale la finala Cupei Mondiale.