Donald Trump contrazice FIFA! Ce a spus despre Iran la Cupa Mondială 2026? „Foarte grav!”

Prezența Iranului la Cupa Mondială din 2026 este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care SUA și Israel au asediat capitala Teheran. Cum competiția va avea loc pe continentul american, mai multă lume a pus la îndoială participarea naționalei condusă de Amir Ghalenoei. Ce a spus Donald Trump despre această speță.

Donald Trump, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială

Cupa Mondială din 2026 va avea loc în trei țări diferite, SUA, Canada și Mexic. Iran s-a calificat la această competiție și are meciurile programate în Los Angeles și Seattle, însă participarea sa este pusă sub semnul întrebării, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Cum mai mulți lideri din Iran au fost uciși în atacul de la Teheran, lumea fotbalului s-a întrebat dacă guvernul SUA ar restricționa participarea naționalei conduse de Amir Ghalenoei la Campionatul Mondial.

, conform publicației , faptul că nu îi pasă dacă . Președintele SUA a ținut să precizeze că țara asediată este „foarte grav învinsă”.

„Chiar nu îmi pasă (n.r. – dacă Iranul participă). Cred că Iranul este o țară foarte grav învinsă. Funcționează pe ultimele resurse”, a declarat Donald Trump.

Care a fost reacția FIFA după atacul asupra Iranului

Declarația lui Donald Trump contrazice mesajul transmis de FIFA. La scurt timp după atacul asupra Iranului, Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, a declarat că obiectivul este ca turneul final să fie sigur, cu „toată lumea participând”.

„Desigur, obiectivul nostru este să avem o Cupă Mondială sigură, cu toată lumea participând”, a transmis Mattias Grafström, potrivit .

Sursa amintită anterior susține că, cel puțin pentru moment, nu s-a luat în calcul neparticiparea Iranului la Campionatul Mondial. Totuși, reprezentații iranieni nu s-au aflat la reuniunea de planificare programată în această săptămână, de la Atlanta, în care au participat toate federațiile de fotbal calificate la turneul final.

Oficialii americani asigură siguranță jucătorilor iranieni

Darin LaHood, copreședinte al caucusului congresional pentru fotbal și congresman republican, a mărturisit că nu știe încă dacă Iran va participa la turneul final. În schimb, oficialul american a transmis că jucătorii iranieni vor fi în siguranță, politica neavând nicio treabă cu sportul.

„Cred că este prea devreme pentru a spune dacă vor participa. Ceea ce este uimitor este calitatea echipei lor. S-au calificat într-o grupă foarte, foarte dificilă. Merită să fie la Cupa Mondială, așa cum au meritat să fie și la Cupa Mondială din Qatar, acum patru ani. Așadar, dincolo de politica a ceea ce se întâmplă acolo și de eliminarea Ayatollahului, dacă pui echipa de fotbal într-un compartiment separat, ei merită să fie acolo și sper să vină și să participe.

Membrii echipei nu sunt complici la activitățile maligne ale regimului iranian. Poți separa echipele sportive, care nu au nimic de-a face cu politica, de regimurile brutale. Iranul și Ayatollahul sunt principalul sponsor al terorismului în Orientul Mijlociu. Dar americanii au capacitatea de a face această distincție.

Nimeni nu spune asta (n.r. – că nu sunt doriți la turneu). FIFA nu spune asta. Nici noi nu spunem asta. Sperăm să vină și să participe”, a expus Darin LaHood, conform aceleași surse amintite mai sus.

În situația în care Iranul nu ar putea sau nu ar vrea să ia parte la Cupa Mondială, FIFA ar dispune, potrivit propriilor reguli, de flexibilitate considerabilă pentru a desemna o echipă înlocuitoare sau pentru a modifica structura turneului în mod corespunzător.