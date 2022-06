Donald Trump, criză de nervi la Casa Albă. De ce a aruncat cu prânzul în perete

De asemenea, Trump s-a aruncat asupra șoferului și a încercat să tragă de volan în 6 ianuarie, când a aflat că nu i se permite accesul la Capitolu, acolo unde susținătorii săi luau cu asalt clădirea guvernamentală.

Donald Trump a vrut să meargă la Capitolu alături de susținători

Mărturiile îi aparțin unei consiliere a șefului de cabinet al lui , Mark Meadows. Aceasta a făcut dezvăluirile, sub jurământ în Congres, în cadrul investigației bipartizane asupra evenimentelor din 6 ianuarie, potrivit

Cassidy Hutchinson a depus mărturie sub jurământ, în fața Congresului, cu privire la evenimentele sângeroase din 6 ianuarie 2021, când fanii conspiraționiști ai lui Donald Trump au atacat clădirea Capitoliului, loc unde avea loc procedura formală de validare a alegerilor prezidențiale. ”Trumpiștii” erau convinși că Donald Trump câștigase alegerile, însă Oculta Mondială le-a fraudat în favoarea lui Joe Biden.

Potrivit mărturiei lui Hutchinson, Donald Trump a făcut o criză de nervi atunci când agenții Secret Service care-l protejau au refuzat să-l transporte la Capitolu, pentru a se alătura gloatei de susținători. Președintele de atunci al SUA s-a aruncat asupra șoferului mașinii în care se afla și a încercat să tragă de volan, dezvăluie Hutchinson.

Tony Ornato, adjunct al șefului de cabinet în acele vremuri, i-a transmis lui Hutchinson că agenții Secret Service i-au transmis lui Trump că este nesigur să meargă la Capitoliu, în condițiile în care lucrurile au degenerat până în pragul unei revolte sângeroase.

Ornato a dezvăluit că Trump a urlat în mașină ”Sunt președintele, la dracu! Du-mă la Capitoliu acum (N.red. engleză: I’m the fucking President! Take me to the Capitol, now!)”. Ulterior, Trump s-a aruncat peste șofer și a încercat să apuce volanul și să tragă de el.

Donald Trump a aruncat cu prânzul în perete

În același context al alegerilor pierdute, a avut o reacție nervoasă atunci când a aflat că autoritățile, în frunte cu procurorul general, au constatat că alegerile nu au fost fraudate, așa cum era convins împreună cu masa sa de susținători.

Procurorul general Bill Barr, membru al cabinetului său, a fost nevoit să recunoască în fața lui Trump că alegerile nu au fost fraudate, moment în care fostul președinte a aruncat cu prânzul în perete, de nervi.

”La momentul când articolul în care procurorul general a făcut prima oară afirmațiile referitoare la alegeri, îmi aduc aminte că am auzit gălăgie de pe hol, așa că am scos capul pe ușă și am văzut un valet mergând spre birou și chemându-l pe Mark Meadows pentru că președintele vrea să vorbească cu el.

Mark a mers în birou și s-a întors câteva minute mai târziu. După ce s-a întors, eu am plecat și m-am dus spre sala de mese unde am observat că ușa era întredeschisă, și că valetul schimba fața de masă. El m-a chemat, apoi, înăuntru și mi-a arătat spre un perete aproape de șemineu. Am văzut că pe perete se scurgea o dâră de ketchup și că pe jos era o farfurie făcută țăndări”, a mai spus Hutchinson, în fața Congresului.

Valentul i-a transmis că Donald Trump a fost ”extrem de furios” și că a aruncat cu prânzul în perete. Hutchinson a spus că valetul i-a spus că Trump a fost „extrem de furios” și că a aruncat cu prânzul în perete.