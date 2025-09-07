Donald Trump dă peste cap finala masculină de la US Open. Președintele Americii revine în tribunele de la Flushing Meadow după zece ani

urmând să-și dispute trofeul în această seară, de la ora 21.00 (ora României – Eurosport). În același timp, duelul va stabili dacă Sinner rămâne numărul 1 mondial, sau pe această poziție trece Alcaraz.

ADVERTISEMENT

Prezența lui Donald Trump schimbă măsurile de securitate

Alcaraz, campion la Roland Garros, caută al șaselea său Grand Slam, iar Sinner, câștigător în acest an al Australian Open și Wimbledon, îl vrea pe al cincilea. Carlitos a câștigat șase din ultimele șapte meciuri directe și conduce cu 9-5 în confruntările cu italianul.

Se anunță un duela galactic între cei mai buni jucători ai momentului și cei mai valoroși reprezentanți ai noului val din tenisul mondial. Un duel galactic pe care nimeni nu vrea să-l rateze, nici măcar președintele Statelor Unite, Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Trump se întoarce la Flushing Meadows după zece ani. În trecut, el era una dintre fețele populare ale tribunelor. Avea chiar și o lojă închiriată pe termen lung. Președintele SUA revine acum la complexul care găzduiește turneul, iar acest lucru dă peste cap obișnuitele măsuri de securitate.

Fanii trebuie să vină mai devreme la arene

Acestea vor fi sporite și afectează atât fanii cât și presa. Vor fi percheziții atente ale rucsacurilor și bunurilor, care vor fi făcute de chiar cu scanere. De asemenea, fluxul normal de în complex va fi schimbat, fără notificare prealabilă, în funcție de venirea președintelui.

ADVERTISEMENT

Spectatorilor le-a fost recomandat să vină mult mai devreme la arenă, deoarece venirea lui Trump va paraliza accesul. Meciul este programat la ora 14 locală, când, într-o zi de duminică, New Yorkul forfotește în toate zonele lui.

ADVERTISEMENT

Trump a participat la mai multe evenimente sportive importante de la începutul celui de-al doilea mandat al său, în ianuarie. El a asistat la prima repriză a Super Bowl în februarie, deşi a fost filmat doar pentru scurt timp. În interiorul Superdome din New Orleans, Louisiana, au fost mai multe aplauze decât huiduieli când a apărut pe ecranele video ale stadionului.

Președintele a fost huduit la fotbal

Când Trump a fost la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA în iulie, a fost aclamat la sosirea la MetLife Stadium din New Jersey, dar a fost huiduit când a apărut pe ecranele video în timpul imnului naţional. Huiduielile au continuat mai târziu, când Trump a ajutat la transportarea trofeului competiţiei pe scenă, ceea ce a dus la apariţia unor videoclipuri virale cu primirea ostilă.

ADVERTISEMENT

Așteptându-se la reacții diferite din partea publicului, organizatorii au cerut televizunilor „se abţină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacţii ca răspuns la prezenţa preşedintelui”.

Carlos Alcaraz a salutat anunțul prezenței lui Donald Trump. “Este un privilegiu pentru turnee să aibă președintele fiecărei țări care susține turneul, tenisul și meciul. Voi încerca să mă concentrez pe lucrurile mele și nu mă voi gândi la asta. Nu vreau să fiu nervos din cauza asta, nu vreau distrageri”, a spus spaniolul.

Jannik Sinner a subliniat că multe personalităţi celebre vin să asiste la turneu. “Suntem conştienţi de acest lucru ca jucători. Asta înseamnă că tenisul este important, iar venirea preşedintelui american va fi o plăcere pentru jucători”, punctat el.

Sinner este favorit conform supercomputerului AI

Alcaraz nu este favorit în fața lui Sinner, deși îl conduce pe acesta meciurile directe. Asta deoarece italianul se simte mult mai confortabil pe hard decât pe orice altă suprafață: din ultimele 33 de meciuri, a câștigat 32.

Singura excepție a fost recenta finală de la Cincinnati, în care a fost nevoit să se retragă în fața lui Alcaraz din cauza unui virus stomacal, când era deja condus cu 5-0 în primul set. Analizând datele celor doi, supercomputerul AI, îi acordă lui Sinner 57,2% șanse de câștig, față de 42,8% cât are Alcaraz.

Ea a învins-o pe Amanda Anisimova cu 6-3, 7-6 și a câștigat primul ei Grand Slam din acest an. Pentru succes, Sabalenka va încasa 5 milioane de dolari, atât cât este premiul și pentru învingătorul de la masculin.