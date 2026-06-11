Donald Trump, decizie neașteptată în ziua în care a început Cupa Mondială! Ce a făcut președintele SUA la o zi după ce amenința că va „lovi puternic” Iranul

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Donald Trump (79 de ani) anunțase miercuri că va lansa un nou atac major asupra Iranului, însă președintele SUA și-a schimbat decizia după doar o zi. Cu puțin timp înainte de ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Ciudad de Mexico, Trump a anunțat pe rețelele de socializare că atacul a fost anulat, iar acesta a dezvăluit și ce va urma în cadrul conflictului armat.

Donald Trump a anulat atacul asupra Iranului în ziua în care a debutat Cupa Mondială

Donald Trump a dezvăluit că atacul a fost anulat în urma unor discuții purtate cu oficialii statului iranian. „Pe baza faptului că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și aprobate, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară.

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Discuțiile și punctele finale au fost aprobate, atât în ​​concept, cât și în detaliu, de toate părțile implicate, inclusiv Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și alții. Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei tranzacții – Ora și locul semnării vor fi anunțate în curând”, a anunțat președintele SUA, conform . .

Iranul a amenințat cu retragerea de la Cupa Mondială

Din cauza războiului cu SUA, naționala Iranului a trebuit să își schimbe locația cantonamentului, iar echipa se va antrena în Mexic, deși își dispută toate meciurile din grupă în Statele Unite. Americanii le permit asiaticilor să intre în țară pentru a-și disputa meciurile, însă aceștia vor fi nevoiți să părăsească SUA chiar în ziua în care își dispută jocurile.

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Măsura care a provocat furie în Iran este legată însă de biletele pentru meciuri, tichetele alocate fanilor iranieni fiind retrase cu puțin timp înainte de startul turneului. În acest context, asiaticii au amenințat chiar cu retragerea de la turneul final, însă FIFA a precizat că va face tot posibilul pentru a rezolva problema.

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și ar trebui să debuteze la turneul final pe 16 iunie, la ora României 04:00, cu un duel contra Noii Zeelande, care se va disputa pe SoFi Stadium din Santa Clara. Tot pe arena din California este programat și al doilea meci al Iranului, cu Belgia, care ar urma să aibă loc pe 21 iunie, de la ora 22:00. În fine, echipa pregătită de Amir Ghalenoei își va încheia parcursul din grupă pe 27 iunie, cu un duel contra Egiptului la Seattle.