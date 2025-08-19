News

Donald Trump, dezvăluire neașteptată către Macron. Ce i-a spus despre Vladimir Putin

Donald Trump i-a dezvăluit lui Macron care ar fi intențiile lui Vladimir Putin. Discuția a fost surprinsă de un microfon deschis.
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 06:05
Donald Trump dezvaluire neasteptata catre Macron Ce ia spus despre Vladimir Putin
Donald Trump, dezvăluire neașteptată către Macron. Ce i-a spus despre Vladimir Putin. Foto Hepta

Luni, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, președintele Donald Trump i-a făcut o dezvăluire omologului francez Emmanuel Macron. Liderul american i-a vorbit despre intențiile lui Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, discuția fiind surprinsă de un microfon deschis, potrivit CNN.

Trump, dezvăluire despre intențiile lui Vladimir Putin. Ce i-a spus lui Macron

Donald Trump i-a dezvăluit președintelui Franței că Vladimir Putin ar fi dispus să încheie o înțelegere, iar pasul ar urma să fie făcut pentru liderul american, „oricât de nebunesc ar suna”.

„Cred că (Putin) vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit președintele SUA lui Macron. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, ai înțeles? Oricât de nebunesc ar suna”, arată sursa citată, conform Antena 3 CNN.

De altfel, în fața jurnaliștilor, liderul american a declarat că pacea este aproape și că cel mai probabil va avea loc o reuniune trilaterală cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

De ce a întrerupt președintele Trump discuțiile cu liderii europeni

Donald Trump a spus că Rusia ar accepta garanții de securitate, iar imediat după întâlnirea cu președintele ucrainean și liderii europeni va discuta la telefon cu Putin.

Ulterior, informații dezvăluite de Bild au arătat, luni, că președintele Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe liderul rus.

Propunerea președintelui Emmanuel Macron. Cum vrea să se desfășoare întâlnirea dintre Zelenski și Putin

În ceea ce privește reacția liderilor europeni, președintele francez Emmanuel Macron a insistat ca la masa negocierilor să fie prezent un al patrulea membru. Nu a precizat dacă acest membru ar trebui să fie din partea Franței, NATO, UE sau Coaliției de Voință, potrivit Sky News.

ADVERTISEMENT

Macron susține că este necesară organizarea unei întâlniri „cvadripartite”, deoarece este în joc „securitatea întregului continent european”. Totodată, el a punctat că Ucraina trebuie să aibă o armată puternică pentru „anii și deceniile următoare”.

„Europenii sunt foarte conştienţi de faptul că îşi asumă o parte echitabilă în garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar că propria lor securitate este în mod clar în joc în această situaţie”, a precizat președintele francez.

