Donald Trump, după discuția cu Zelenski: „Toată lumea e fericită”. Se pregătește întâlnirea decisivă cu Putin

Președintele SUA, Donald Trump, continuă să facă pași pentru a găsi o metodă pentru pacea în Ucraina. După întâlnirea pe care a avut-o cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, liderul a postat pe rețeaua sa Truth Social un mesaj în care a precizat că a început să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și președintele ucrainean.

Dobald Trump pregătește o întâlnire între Putin și Zelenski

„La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locaţie care urmează să fie stabilită, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski.

După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi şi eu. Repet, acesta este un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a scris Trump pe Truth Social.

Donald Trump nu a spus însă când ar putea avea loc A precizat însă că vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff coordonează eforturile cu Rusia și Ucraina.

De asemenea, președintele american a vorbit și despre întâlnirile pe care le-a avut luni, 18 august 2025, la Casa Albă. Potrivit liderului american, acestea s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina. Donald Trump susține că acestea vor fi oferite de mai multe țări europene, în coordonare cu Statele Unite.

Donald Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Toată lumea e fericită”

„Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea păcii în cazul Rusia – Ucraina”, a scris președintele american după discuții.

. Printre ei s-au aflat Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen și Mark Rutte. Trump a spus că a avut o întâlnire „foarte bună” cu acești „distinși oaspeți”. Discuțiile s-au încheiat cu planul unei noi întâlniri, care va avea loc în Biroul Oval.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus și el că este pregătit să aibă o discuție față în față cu Vladimir Putin, în viitorul apropiat. Liderul ucrainean și-a exprimat dorința ca războiul să se încheie cât mai curând și a precizat că nu vrea să pună condiții înaintea unei întâlniri, pentru că oricum Rusia ar veni cu propriile cerințe. El a subliniat că este deschis „oricărui format” de dialog, fie bilateral, fie cu participarea lui Donald Trump.