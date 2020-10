Donald Trump era convins că noul coronavirus “o să dispară”. A declarat-o de 34 de ori în 7 luni

Donald Trump a fost diagnosticat cu COVID-19. A anunțat chiar el pe Twitter, iar medicul său a dat și el publicității o declarație în acest sens.

Președintele american a intrat și el în clubul oficialilor coronasceptici, care s-au convins (sau cel puțin ar fi trebuit să se convinga) pe propria piele că virusul există și nu este doar o simplă răceală, o glumă sau o conspirație.

Din “club” mai fac parte, printre alții, premierul britanic Boris Johnson, președintele Braziliei Jair Bolsonaro, prințul Joachim al Belgiei sau Alexander Lukashenko, președintele contestat al Belarusului.

Declarația preferată a lui Trump despre SARS-CoV-2: “It’s gonna go away” (o să dispară)

Declarațiile lui Trump despre noul tip de coronavirus au fost, în cea mai mare parte, menite să minimizeze gravitatea pandemiei. Dar cel mai adesea, președintele american a susținut că virusul pur și simplu va dispărea.

The Washington Post a compilat 34 de ocazii în care șeful statului american a făcut această declarație, în perioada 10 februarie – 15 septembrie 2020.

Replica președintelui nu este demonstrabil incorectă. S-ar putea întâmpla ca noul coronavirus să fie în cele din urmă eradicat în întregime. Deocamdata, potrivit datelor Johns Hopkins University of Medicine, SUA a înregistrat 7.277.759 de cazuri de COVID-19 de la începutul pandemiei și 207.789 de decese.

Declarațiile lui Donald Trump despre coronavirus sunt diferite în public față de cele făcute în privat

Potrivit unei analize a Associated Press, comentariile președintelui Donald Trump asupra amenințării reprezentate de coronavirus au variat foarte mult, în funcție de faptul dacă vorbea în public sau în privat.

Jurnalistul Bob Woodward, în viitoarea sa carte „Rage”, relatează o serie de interviuri cu Trump în care președintele a recunoscut în mod privat gravitatea virusului, chiar în timp ce în public încerca să minimalizeze severitatea acestuia.

Agenția de presă prezintă o cronologie a comentariilor publice și private ale președintelui în primele luni ale pandemiei, care până în prezent a ucis peste 200.000 de americani:

22 IAN

„Avem totul sub control”. – În timpul interviului CNBC pe marginea forului economic din Elveția. Cu o zi mai devreme, oficialii federali au raportat primul caz de COVID-19 în Statele Unite. „Este o persoană care vine din China”, a spus Trump. „Va fi bine”.

24 IAN

„China a lucrat foarte mult pentru a opri coronavirusul. Statele Unite apreciază foarte mult eforturile și transparența lor. Totul va funcționa bine. În special, în numele poporului american, vreau să-i mulțumesc președintelui Xi! ” – Trump pe Twitter.

30 IAN

„Sperăm că nu va fi la fel de rău pe cât unii cred că ar putea fi. Dar lucrăm foarte strâns cu ei și cu o mulțime de alți oameni și multe alte țări. Și credem că avem epidemia foarte bine sub control. ” – În timpul unui eveniment comercial din Michigan.

7 FEB

„Pur și simplu respiri aerul și așa te infectezi. Deci, este foarte dificil. Este o problemă foarte delicată. Este, de asemenea, mai mortal chiar și decât cele mai dificile gripe. ” – Interviu telefonic Trump cu Woodward.

10 FEB

„Cred că virusul va fi… va fi bine”. – În timpul unui miting din New Hampshire.

26 FEB

„Cele 15 (cazuri din SUA) în câteva zile vor fi reduse până aproape de zero. … Aceasta este o gripă. Este ca o gripă. ” – În timpul briefingului grupului de lucru pe coronavirus de la Casa Albă.

6 MARTIE

„Trebuie să rămânem calmi. Va dispărea “. – În timpul vizitei la sediul central din Atlanta al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

7 MARTIE

„Nu, nu mă preocupă deloc. Nu, nu sunt. Nu, am făcut o treabă grozavă. ” – După cina de lucru cu președintele brazilian Jair Bolsonaro.

13 MARTIE

„Am făcut o treabă grozavă pentru că am acționat rapid. Am acționat devreme. Și nu am fi putut face nimic care să fie mai bun decât închiderea frontierelor noastre către zone extrem de infectate ”. – În timpul anunțului în care declara urgență națională.

16 MARTIE

„De fapt am vorbit cu fiul meu. El spune: „Cât de rău este asta?” Este rău. Este rau. Dar vom … – sperăm că vom fi cel mai bun caz, nu cel mai rău caz. Și pentru asta lucrăm. ” – În timpul briefingului de la Casa Albă.

19 MARTIE

„Ca să fiu sincer cu tine, am vrut să o diminuez mereu (gravitatea situației n.r.). Încă îmi place să o diminuez, pentru că nu vreau să creez o panică “. – Interviu cu Woodward.

30 MARTIE

„Vreau să țin țara calmă. Nu vreau panică în țară. Aș putea provoca panică mult mai bine decât tine.” – Răspunzând sugestiei reporterului că acesta le oferea asigurări false americanilor.

9 SEPT

„Îmi iubesc țara și nu vreau ca oamenii să se sperie. Nu vreau să creez panică, după cum spui. Cu siguranță, nu voi conduce această țară sau lumea într-o frenezie. Vrem să arătăm încredere. Vrem să dăm dovadă de putere. ” – Discuția cu reporterii și respingerea cărții lui Woodward ca „un asasinat politic”.

Donald Trump – pacient considerat în categoria de risc în ceea ce privește infecția cu SARS-CoV-2

Conform statisticilor CDC, pacienții cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani au de cinci ori mai multe șanse să fie spitalizați cu COVID-19 decât o persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani.

Rata deceselor înregistrate până acum sugerează că persoanele din grupa de vârstă a președintelui Trump au o șansă de 1 din 13 de a muri, în timp ce pentru persoanele în vârstă de 30 de ani ar putea fi de așteptat ca doar una din 434 de persoane să fie ucise de boală.