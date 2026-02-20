Donald Trump, hotărât să dezvăluie marile secrete despre extratereștri. Președintele SUA alimentează teoriile conspirației cu un posibil anunț exploziv

ADVERTISEMENT

Chestiunea existenței extratereștrilor și a divulgării de secrete despre aceștia a devenit o problemă de interes național în SUA și prilej de dispută între Donald Trump și Barack Obama. Liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe fostul preşedinte că a divulgat informaţii clasificate când a afirmat că „extratereştrii sunt reali” şi a anunţat desecretizarea dosarelor despre extratereştri.

Donald Trump l-a acuzat pe Barack Obama că a dezvăluit informaţii clasificate

Totul a început după ce Obama a declarat în cadrul unui podcast al lui Brian Tyler Cohen că, având în vedere dimensiunea Universului, extratereştri există, dar nu a văzut vreunul şi a adăugat în glumă că, din câte ştie el, nu sunt ţinuţi în faimoasa Zonă 51. Clipul s-a viralizat atât de tare încât fostul președinte a trebuit să posteze o clarificare a doua zi, în care a spus explicit: „Nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”. El a adăugat că declaraţia din podcast era o convingere personală, bazată pe imensitatea Universului.

Reacţia lui Donald Trump a dat naştere la şi mai multe speculaţii în presa americană şi pe reţelele de socializare, unde s-a tras concluzia că dacă Trump l-a acuzat pe Obama că a divulgat informații clasificate, înseamnă că actualul preşedinte chiar ar putea avea informații clasificate care afirmă că extratereștrii sunt reali.

Donald Trump ar putea face marele anunţ pe 8 iulie, la a 79-a aniversare a incidentului de la Roswell

Informaţii despre o iminentă au devenit tot mai puternice şi după ce nora lui Trump a sugerat zilele trecute că ar putea urma un anunț şocant. Laura Trump a declarat la podcastul Pod Force One că ea și soțul ei, Eric, l-au întrebat pe președinte cât de reale sunt zvonurile că ar avea pregătit un discurs pe această temă, iar din răspunsul acestuia a tras concluzia că preşedintele SUA ar urma să facă dezvăluiri „la momentul potrivit”.

Zvonurile au fost alimentate şi de afirmațiile lui Mark Christopher Lee, un regizor și ufolog din Marea Britanie, care a declarat pentru Daily Mail că un consilier al administrației Trump i-a spus că președintele „a primit din partea celorlalţi lideri mondiali importanți autoritatea de a face acest anunț”. Potrivit lui Lee, discursul fusese planificat iniţial pentru Adunarea Generală a ONU din luna septembrie a anului trecut, dar ulterior a fost amânat pentru 8 iulie, pentru a coincide cu cea de-a 79-a aniversare a incidentului de la Roswell (New Mexico), când un obiect neidentificat s-a prăbuşit lângă o fermă, generând teorii ale conspirației cu privire la natura reală a obiectului.

Trump şi-a exprimat încă de anul trecut disponibilitatea pentru o mai mare transparenţă şi , deși interesul său personal față de acest subiect a fost descris drept sceptic sau limitat. „Cred în ele (n.r. OZN-uri)? Nu, probabil că nu pot spune asta. Dar am întâlnit oameni serioși care spun că există niște lucruri cu adevărat ciudate pe care le văd zburând”, a declarat Trump în timpul unei apariții la podcastul YouTuber-ului Logan Paul.

Conform surselor lui Lee, discursul lui Donald Trump în legătură OZN-urile va include dezvăluiri despre mai multe cazuri care au făcut vâlvă şi au generat teorii ale conspiraţiei, precum incidentul cu portavionul USS Nimitz (2004) – când piloţii au filmat un obiect cu capacităţi de zbor neobişnuite, sau incidentele Gimbal şi GoFast (2015), când piloți de vânătoare de pe portavionul USS Theodore Roosevelt au filmat de asemenea obiecte cu caracteristici de zbor nemaivăzute.