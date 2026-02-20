News

Donald Trump, hotărât să dezvăluie marile secrete despre extratereștri. Președintele SUA alimentează teoriile conspirației cu un posibil anunț exploziv

După acuzațiile la adresa lui Barack Obama și valul de speculații alimentate de apropiați ai săi, Donald Trump sugerează posibile dezvăluiri despre OZN-uri, reaprinzând teoriile conspirației în SUA.
Daniel Spătaru
20.02.2026 | 15:04
Donald Trump hotarat sa dezvaluie marile secrete despre extraterestri Presedintele SUA alimenteaza teoriile conspiratiei cu un posibil anunt exploziv
SPECIAL FANATIK
Trump a anunţat că va declasifica informaţii despre extratereştri după ce Obama a afirmat că el crede în existenţa acestora Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Chestiunea existenței extratereștrilor și a divulgării de secrete despre aceștia a devenit o problemă de interes național în SUA și prilej de dispută între Donald Trump și Barack Obama. Liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe fostul preşedinte că a divulgat informaţii clasificate când a afirmat că „extratereştrii sunt reali” şi a anunţat desecretizarea dosarelor despre extratereştri.

Donald Trump l-a acuzat pe Barack Obama că a dezvăluit informaţii clasificate

Totul a început după ce Obama a declarat în cadrul unui podcast al lui Brian Tyler Cohen că, având în vedere dimensiunea Universului, extratereştri există, dar nu a văzut vreunul şi a adăugat în glumă că, din câte ştie el, nu sunt ţinuţi în faimoasa Zonă 51. Clipul s-a viralizat atât de tare încât fostul președinte a trebuit să posteze o clarificare a doua zi, în care a spus explicit: „Nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”. El a adăugat că declaraţia din podcast era o convingere personală, bazată pe imensitatea Universului.

ADVERTISEMENT

Reacţia lui Donald Trump a dat naştere la şi mai multe speculaţii în presa americană şi pe reţelele de socializare, unde s-a tras concluzia că dacă Trump l-a acuzat pe Obama că a divulgat informații clasificate, înseamnă că actualul preşedinte chiar ar putea avea informații clasificate care afirmă că extratereștrii sunt reali.

Donald Trump ar putea face marele anunţ pe 8 iulie, la a 79-a aniversare a incidentului de la Roswell

Informaţii despre o iminentă dezvăluire despre existenţa OZN-urilor au devenit tot mai puternice şi după ce nora lui Trump a sugerat zilele trecute că ar putea urma un anunț şocant. Laura Trump a declarat la podcastul Pod Force One că ea și soțul ei, Eric, l-au întrebat pe președinte cât de reale sunt zvonurile că ar avea pregătit un discurs pe această temă, iar din răspunsul acestuia a tras concluzia că preşedintele SUA ar urma să facă dezvăluiri „la momentul potrivit”.

ADVERTISEMENT
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că...
Digi24.ro
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”

Zvonurile au fost alimentate şi de afirmațiile lui Mark Christopher Lee, un regizor și ufolog din Marea Britanie, care a declarat pentru Daily Mail că un consilier al administrației Trump i-a spus că președintele „a primit din partea celorlalţi lideri mondiali importanți autoritatea de a face acest anunț”. Potrivit lui Lee, discursul fusese planificat iniţial pentru Adunarea Generală a ONU din luna septembrie a anului trecut, dar ulterior a fost amânat pentru 8 iulie, pentru a coincide cu cea de-a 79-a aniversare a incidentului de la Roswell (New Mexico), când un obiect neidentificat s-a prăbuşit lângă o fermă, generând teorii ale conspirației cu privire la natura reală a obiectului.

ADVERTISEMENT
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat...
Digisport.ro
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO

Trump: „Am întâlnit oameni serioși care spun că există niște lucruri cu adevărat ciudate pe care le văd zburând”

Trump şi-a exprimat încă de anul trecut disponibilitatea pentru o mai mare transparenţă şi dezvăluiri legate de OZN-uri, deși interesul său personal față de acest subiect a fost descris drept sceptic sau limitat. „Cred în ele (n.r. OZN-uri)? Nu, probabil că nu pot spune asta. Dar am întâlnit oameni serioși care spun că există niște lucruri cu adevărat ciudate pe care le văd zburând”, a declarat Trump în timpul unei apariții la podcastul YouTuber-ului Logan Paul.

Conform surselor lui Lee, discursul lui Donald Trump în legătură OZN-urile va include dezvăluiri despre mai multe cazuri care au făcut vâlvă şi au generat teorii ale conspiraţiei, precum incidentul cu portavionul USS Nimitz (2004) – când piloţii au filmat un obiect cu capacităţi de zbor neobişnuite, sau incidentele Gimbal şi GoFast (2015), când piloți de vânătoare de pe portavionul USS Theodore Roosevelt au filmat de asemenea obiecte cu caracteristici de zbor nemaivăzute.

ADVERTISEMENT
De ce l-a numit Trump ”premier” pe Nicușor Dan: explicația din culisele momentului...
Fanatik
De ce l-a numit Trump ”premier” pe Nicușor Dan: explicația din culisele momentului stânjenitor. ”Nu e prima dată”
Șase milioane de euro risipite pe scrisori pe care românii nu le vor...
Fanatik
Șase milioane de euro risipite pe scrisori pe care românii nu le vor citi. Cine plătește factura reală pentru notificările ANRE
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley...
Fanatik
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB: 'Nu îl mai ia nimeni, gata și la națională!' / 'Îl pensionezi așa brusc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!